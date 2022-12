Une semaine en Bourse : le recap du 12 au 16 décembre

(Crédits photo : Adobe Stock - )

Lundi 12 décembre

CAC 40 : -0,41% à 6650,55 points

Le fait du jour

C'est semaine de Fed et de BCE, les marchés vont donc jouer la prudence au moins jusqu'à mercredi soir. Résultat, le CAC 40 clôture cette journée en légère baisse. Aux Etats-Unis, la confiance domine avec des indices qui terminent en nette progression : le Dow Jones a gagné 1,58%, l'indice Nasdaq a pris 1,26% et l'indice élargi S&P 500 a crû de 1,43%.

Valeur(s) en vue

Accor a été pénalisé par Jefferies a dégradé la valeur de «conserver» à «sous-performance», avec un objectif de cours abaissé de 33 à 21 euros. L'analyste pointe notamment «une croissance destructrice de valeur» et «un risque supplémentaire lié à la réorganisation». «Tant que nous ne verrons pas une concentration sur la croissance organique, nous pensons que les actions resteront sous pression.»

Mardi 13 décembre

CAC 40 : +1,42% à 6744,98 points

Le fait du jour

Après avoir gagné jusqu'à 2,5% en milieu d'après-midi, le CAC 40 a réduit l'allure mais termine tout de même nettement dans le vert, porté notamment par les valeurs de la tech STMicro (+3,4%) ou Dassault Systèmes (+3,3%). Cette progression est à mettre sur le compte de la dernière publication de l'indice des prix à la consommation américain (CPI). Il a augmenté de 7,1% en novembre en glissement annuel, son taux le plus bas depuis décembre 2021, alors que le consensus tablait sur 7,2/7,3%. Outre-Atlantique, les indices ont également bien réagi mais avec une progression sans excès.

Valeur en vue

Toujours très volatil, le titre Elior avait une fringale de hausse sur la séance : +11,56%. Le groupe de restauration rapide bénéfice d'un changement de recommandation des analystes de Citigroup, désormais à l'«achat» pour viser un objectif de cours de 4,10 euros, contre 3,30 euros précédemment. Le broker considère que les conclusions de la revue stratégique qui doit être annoncée dans les prochaines semaines va conduire le groupe sur la route du désendettement.

Mercredi 14 décembre

CAC 40 : -0,21%% à 6730,79 points

Le fait du jour

La Bourse de Paris n'a pas pris trop de risque avant la décision de la Fed. Une Fed qui a monté ses taux de 50 points de base comme attendu mais dont le discours toujours sévère sur l'inflation et les efforts à mener pour la juguler a inquiété les investisseurs et fait reculer les indices américains.

Valeur en vue

Sur le SRD, séance éprouvante et coup dur pour la biotech AB Science. L'agence sanitaire canadienne, Health Canada, a estimé que le médicament du français ne pouvait être homologué en l'état et lui a demandé des informations supplémentaires. Dans un communiqué, AB Science indique avoir l'intention de se rapprocher de l'agence afin de répondre à ses objections et reprendre le processus d'examen du dossier dans les délais impartis.

Jeudi 15 décembre

CAC 40 : -3,09% à 6522,77 points

Le fait du jour

Grosse claque sur le CAC 40. Déjà en baisse dans la matinée, après les conclusions de la réunion de politique monétaire de la Fed, l'indice a décroché avec les mesures annoncées par la Banque centrale européenne puis la conférence de presse de sa présidente. Christine Lagarde a multiplié les formules pour faire passer le message de fermeté de la BCE qui a relevé ses taux directeurs de 0,50 point de pourcentage après une hausse de 0,75 point de pourcentage lors des deux précédentes réunions. Ce discours volontariste de part et d'autre de l'Atlantique a continué également à peser sur Wall Street avec des indices en repli marqué, notamment le Nasdaq qui a cédé plus de 3%.

Valeur en vue

Kering a fait les frais de l'abaissement d'objectif de cours de JPMorgan. Le service recherche de la banque américaine reste, certes, à "neutre" sur le titre mais elle vise désormais 620 euros, contre 690 précédemment, estimant que la valeur est, comme tout le secteur du luxe, pénalisée par la flambée des contaminations au Covid-19 à Pékin, ainsi que par la dégradation des indicateurs macroéconomiques en Chine.

Vendredi 16 décembre

Le fait du jour

Vague de froid sur la Bourse de Paris après la décision des banques centrales, le CAC 40 évolue à nouveau dans le rouge alors que les investisseus redoutent désormais une récession dans les mois à venir. L'indice est au plus bas depuis un mois en fin de matinée.

Valeur en vue

Biomérieux n'est pas vraiment récompensé pour son optimisme ! La veille, le spécialiste du diagnostic in vitro avait relevé ses objectifs 2022 : le chiffre d'affaires à taux de change et périmètre constants est désormais attendu stable (contre des ventes en repli de 3 à 6% à périmètre et taux de change constants auparavant) tandis que le résultat opérationnel courant contributif 2022 devrait être supérieur à 660 millions. Le groupe a aussi dévoilé une version préliminaire des perspectives 2023. Hors panels respiratoires, la croissance des ventes est attendue entre 8 et 10% à taux de change et périmètre constants. Ce matin, Invest Securities a réitèré son opinion "achat" avec un objectif de cours relevé de 111 à 122 euros.

