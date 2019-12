Une semaine en Bourse du 2 au 6 décembre

Ce qu'il ne fallait pas manquer cette semaine sur les marchés (Crédits photo : Flickr - Scott Beale )

Lundi 2 décembre :

Le fait du jour

Coup de froid sur le marché parisien qui débute la semaine sur un repli de plus de 2%. Un nouvel accès de nervosité lié à tweet de Donald Trump dans lequel il se dit 'à l'aise avec l'idée d'attendre après l'élection présidentielle' pour parvenir à un accord commercial avec la Chine. Une phrase lourde d'incertitude qui laisse penser que les sanctions douanières pourraient pour être durcies à horizon du 15 décembre, ce à quoi la Chine ne manquera pas de riposter à son tour.

La valeur du jour

Soitec : le spécialiste des plaques de silicium a subi des prises de bénéfices. Soitec a terminé en queue de peloton du SBF 120 après un parcours sans fausse note. Le titre qui gagne plus de 90% depuis le début de l'année est à son plus haut historique.

Mardi 3 décembre

Le fait du jour

Seconde séance de correction pour le marché parisien qui redonne 1,03% pour clôturer à 5727 points, après avoir chuté de plus de 2% la veille. Les incertitudes autour de la guerre commerciale continuent de peser sur la tendance.

La valeur du jour

Les valeurs françaises du luxe ont accusé le coup des menaces américaines de taxation des produits importés aux Etats-Unis, qui pourraient inclure le champagne, les fromages, les sacs à main et les produits cosmétiques. Hermès se distingue parmi les plus fortes baisses.

Mercredi 4 décembre

Le fait du jour

Après deux séances de correction, l'heure est au rebond sur les marchés actions. Le CAC reprend 1,27% et clôture aux portes des 5800 points. Sur le front économique, c'est la douche froide concernant les créations d'emplois dans le secteur privé. Selon l'enquête ADP, le secteur privé américain n'a généré que +67.000 emplois le mois dernier, un score très largement inférieur à la prévision des analystes, qui attendaient 140.000 créations d'emplois.

La valeur du jour

Elior termine en forte hausse sur le SBF120 (+9,48% à 12,24 euros) après avoir annoncé un résultat net de 270 millions d'euros pour son exercice décalé 2018-2019, en très forte hausse comparé aux 34 millions d'euros dégagés il y a un an. Le spécialiste de la restauration collective prévoit pour son exercice 2019-2020 une croissance organique de 2%, avec une hausse du taux de marge d'Ebita d'au moins 10 points de base.

Jeudi 5 décembre

Le fait du jour

Les rachats à bons comptes se poursuivent sur les marchés actions. Les investisseurs retrouvent un peu d'espoir après une déclaration du ministre chinois du Commerce qui a laissé entendre que les Etats-Unis et la Chine « maintiennent des communications étroites ». Sur le front économique, bonne nouvelle du côté du déficit commercial américain qui est tombé en octobre à son plus bas niveau depuis mai 2018,

La valeur du jour

Kering la maison mère de Gucci et Balenciaga, aurait eu des discussions exploratoires avec Moncler, le fabricant de doudounes haut de gamme selon Bloomberg. L'action Moncler prenait plus de 11% à l'ouverture de la Bourse de Milan. Les analystes voient l'opération d'un bon œil dans le sens où mettre la main sur Moncler permettrait à Kering de rester dans la course du luxe face à LVMH, son concurrent qui vient de s'offrir le joaillier américain Tiffany.

Vendredi 6 décembre

Le fait du jour

Il ne faut pas enterrer trop vite l'emploi américain. Les chiffres officiels sont venus démentir de très nette façon ceux de l'enquête ADP. Les statistiques d'octobre ont été revues à la hausse et l'économie américaine a finalement créé 266.000 postes en novembre, soit bien plus que les 180.000 attendus par le consensus Reuyters. Le taux de chômage repasse de 3,6% à 3,5%.

La valeur du jour

Le laboratoire pharmaceutique Ipsen accuse le coup alors que la FDA l'autorité de santé américaine a suspendu deux études avec Palovarotene dans la fibrodysplaise ossifiante progressive sur des patient agés de moins de 14 ans. Selon JPMorgan, qui reste à "neutre" sur la valeur avec un objectif de cours à 97,30 euros, cette décision pourrait conduire à limiter l'utilisation du traitement à des patients adultes et donc réduire le chiffre d'affaires potentiel de ce traitement de 80 à 100 millions d'euros.

