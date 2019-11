Une semaine en Bourse : ce qu'il ne fallait pas manquer

Ce qu'il ne fallait pas manquer cette semaine à la Bourse de Paris (Crédits photo : Adobe Stock - )

Semaine de tous les records sur les marchés actions ! Que ce soit à Wall Street ou en Europe, les indices boursiers défient la loi de la gravité, dont le CAC40 qui a dépassé un pic vieux de 12 ans et se rapproche du seuil des 5900 points. Principal motif de ce regain d'appétit pour le risque, les avancées sur le dossier de la guerre commerciale, dont la phase 1 pourrait bientôt être finalisée...

Lundi 4 novembre

Le fait du jour :

La semaine ne pouvait pas mieux commencer pour les marchés, qui ont terminé en nette hausse, portés par les espoirs d'accord commercial entre la Chine et les Etats-Unis. En Europe, le Stoxx au plus haut depuis janvier 2018. Même tendance à Wall Street où les investisseurs ont chaussé leurs lunettes roses.

La valeur du jour :

Le secteur automobile a fait la course en tête, porté par les récentes déclarations des Etats-Unis sur un éventuel report des droits de douanes concernant les importations de véhicules. Valeo signait la meilleure sur le CAC, de même que Faurecia sur le SBF 120.

Mardi 5 novembre

Le fait du jour :

Les marchés n'en finissent pas de grimper. Après avoir dépassé ses plus hauts annuels, le CAC enchaine une troisième séance consécutive de hausse pour clôturer à 5846, nouveau plus haut de l'année. La tendance est soutenue par l'espoir de voir les Etats-Unis et la Chine conclure la phase 1 de l'accord commercial. Autre motif de réjouissance, la bonne surprise du côté de l'ISM des services américains qui a surpris positivement en ressortant au-dessus des attentes à 54,7 points en nette hausse par rapport aux 52,6 points de septembre.

La valeur du jour

A la hausse, Teleperformance, au plus haut historique (215 euros) . Le spécialiste des centres d'appel a relevé sa prévision de croissance du chiffre d'affaires pour cette année après avoir dévoilé une publication solide publication à neuf mois. Le groupe table désormais sur une progression de l'ordre de 10% de son chiffre d'affaires contre une hausse supérieure ou égale à 8,5% auparavant.

Mercredi 6 novembre

Le fait du jour :

Trop beau pour être vrai ? Si les places européennes poursuivaient leur hausse, soutenues par un indicateur économique allemand et des résultats d'entreprises encourageants, Wall Street cédait du terrain. En l'absence de nouvelles concrètes sur le front du commerce USA-Chine, le regain d'appétit pour les actions a marqué le pas.



La valeur du jour :

En tête du CAC 40, Société générale affichait un gain de 3,41% et ce malgré un bénéfice inférieur aux consensus, plombé en parti par la BFI. Le marché a salué l'amélioration de ses fonds propres, (en témoigne le ratio de solvabilité de 12,5% à fin septembre), ainsi que la sécurisation du dividende, la banque rouge et noire ayant déjà provisionné 1,65 euro de dividende par action, ce qui correspond à 75% du dividende plancher (2,20 euros).

Jeudi 7 novembre

Le fait du jour :

5ème séance de hausse consécutive à Paris et une 11ème sur une série de 12 : qui dit mieux ? Wall Street peut être où la nouvelle pluie de records est largement commentée. Le Dow Jones s'est confortablement installé au-dessus 27.700 points tandis que le S&P 500 flirte avec le seuil des 3100 points. Même tendance pour le Nasdaq, qui tutoie les 8500 points. Après avoir douté d'une issue au conflit commercial, Pékin et Washington ont fait savoir qu'ils s'étaient mis d'accord pour lever par étapes les taxes qu'ils s'étaient mutuellement imposées ces derniers mois.

La valeur du jour :

Sodexo (+5,86% à 105,65 euros) : Le spécialiste de la restauration collective a dévoilé des résultats annuels solides qui s'accompagnent d'une hausse du dividende, qui s'élèvera à 2,60 euros en hausse de 5,5%. Le chiffre d'affaires est croissance interne de 3,6%, au-delà de la fourchette des objectifs de +2 à +3 % annoncés en novembre 2018 et de sa révision à la hausse autour de 3 % en juillet 2019.

Vendredi 8 novembre

Le fait du jour

Petite pause pour finir la semaine avec un CAC 40 bien installé sous les 5890 points. On scrute d'éventuelles dissenssions au sein de la Maison blanche sur la signature de l'accord commercial avec la Chine mais rien de vraiment préoccupant pour les investisseurs

La valeur du jour

Ce sont en fait deux valeurs du jour : les bancaires Natixis et Crédit Agricole ont subi des prises de bénéfices malgré des trimestriels de très bonne tenue.