Une semaine décisive pour les marchés européens

Les Bourses européennes attendues en hausse avant une semaine décisive pour les banques centrales. Les principales Bourses européennes devraient ouvrir dans le vert lundi, à l'entame d'une semaine marquée par les décisions de politique monétaire de la Fed, de la BCE et de la BoJ. Les contrats à terme suggèrent une progression de 0,66% du CAC 40 à Paris, de 0,32% de l'Euro Stoxx 50, de 0,21% du Dax à Francfort et de 0,66% du FTSE 100 à Londres.

En France, les investisseurs devraient accueillir favorablement la décision de Moody's de maintenir la note souveraine du pays à " Aa3 ", assortie d'une perspective négative. L'agence, qui conserve ainsi une notation supérieure d'un cran à celles de S&P Global et Fitch Ratings, prévient toutefois que d'importants efforts budgétaires seront nécessaires après l'élection présidentielle de 2027. Elle conditionne notamment son évaluation à l'adoption d'un budget 2027 permettant une légère réduction du déficit public.

Du côté des entreprises, Eurazeo a annoncé la nomination, avec effet immédiat, de Christophe Bavière au poste d'unique président du directoire. Bolloré a, de son côté, fait état d'une hausse de 49 % de son chiffre d'affaires au troisième trimestre, à 937 millions d'euros, portée par l'augmentation des cours des produits pétroliers et la bonne tenue de Bolloré Energy.

À Wall Street, les indices américains ont terminé en baisse vendredi, au terme d'une semaine agitée pour les valeurs liées à l'intelligence artificielle. Les investisseurs attendent désormais de nouvelles publications de résultats ainsi que la prochaine décision monétaire de la Fed.

Enfin, sur le front politique international, l'élection présidentielle brésilienne a été remportée par Lula avec 51,8 % des voix contre 48,2 % pour Jair Bolsonaro, qui conteste le résultat du scrutin.