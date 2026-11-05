Une « révolution » s'annonce avec le lancement « épique » d'un médicament contre le cancer du pancréas

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 novembre - ** Les actions du laboratoire pharmaceutique Revolution Medicines RVMD.O progressent de 7,5 % à 214,67 dollars avant l'ouverture du marché

** Le Rasonque, nouveau médicament contre le cancer du pancréas de la société , récemment approuvé, génère 197,6 millions de dollars de chiffre d'affaires net au troisième trimestre après environ cinq semaines de commercialisation

** Ce chiffre est bien supérieur à l’estimation consensuelle de 27,5 millions de dollars, selon deux analystes

** Au moins six sociétés de courtage relèvent leurs objectifs de cours sur RVMD

** “À notre avis, RVMD réalise avec Rasonque le meilleur lancement dans le domaine de l’oncologie à ce jour”, déclare la société de courtage Leerink, qui relève son objectif de cours de 288 à 311 dollars

** “Ce lancement épique dépasse toutes les attentes”, déclare la société de courtage Oppenheimer

** À la clôture d'hier, l'action affichait une hausse de 150% depuis le début de l'année