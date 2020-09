Une rentrée sous le signe... du « K »

Olivier Guillou, Directeur de la gestion



L'été n'aura pas été meurtrier pour les marchés financiers, bien au contraire. Nous avons assisté à une envolée des bourses, avec une mention particulière pour les valeurs technologiques américaines et notamment les « tera-caps ». Plus globalement, l'ensemble des classes d'actifs affiche des performances positives sur les mois de juillet et d'août, dans un contexte de baisse marquée du billet vert et de stabilité des taux d'intérêt.

Ces évolutions nous semblent cohérentes avec le scénario évoqué (dès avril) de reprise en « V » sur les marchés et de reprise en « L » sur l'économie.

Cette évolution favorable des marchés financiers ne s'explique pas uniquement par l'abondance de liquidités (soutien des banques centrales) mais aussi par la bonne qualité des résultats des entreprises, notamment américaines.