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Une rentabilité en retrait pour Interparfums au 1er semestre
information fournie par Zonebourse 09/09/2026 à 08:40
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Interparfums dévoile un résultat net part du groupe en baisse de 10% à 65,5 MEUR au titre des six premiers mois de 2026, ainsi qu'un résultat opérationnel en retrait de 16% à 87,3 MEUR, soit une marge en recul de 2,1 points à 21,1%.

Dans un contexte mondial de tensions géopolitiques et d'incertitudes économiques persistantes, le groupe a réalisé un chiffre d'affaires en baisse de 7% à 414,3 MEUR, mais avec un taux de marge brute (retraité de la charge et du remboursement liés aux droits de douane américains) amélioré de 80 points de base à 66,7%.

Si l'activité s'est contractée au 1er semestre 2026, Interparfums a poursuivi sa stratégie en consacrant 20% de son chiffre d'affaires aux dépenses de marketing et de publicité, tant pour le développement régulier des lignes actuelles que pour les investissements liés aux nombreux lancements prévus en 2027.

"Interparfums confirme la solidité de son modèle économique avec une marge opérationnelle de plus de 21% au 1er semestre 2026 et qui devrait s'établir autour de 18% sur l'ensemble de l'exercice", juge le directeur général délégué Philippe Santi, qui pointe aussi un "socle favorable pour la croissance future du groupe".

"Avec un été conforme au budget, le second semestre devrait progressivement retrouver une dynamique plus favorable. Cette période sera également consacrée, comme prévu, à la préparation des nombreux lancements attendus en 2027 et 2028", affirme de son côté le PDG Philippe Benacin.

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