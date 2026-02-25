Une rentabilité en forte baisse pour Verallia en 2025
L'EBITDA ajusté du fabricant d'emballages en verre est ressorti à 692 MEUR, soit une marge de 20,8% (contre 24,4% en 2024) pour un chiffre d'affaires de 3,33 MdsEUR, en baisse de 3,6% (-2,8% à taux de change et périmètre constants).
Le free cash-flow a doublé à 166 MEUR, supérieur à l'objectif révisé d'environ 150 MEUR, mais le ratio d'endettement net a atteint 2,7 fois l'EBITDA ajusté des 12 derniers mois à fin décembre 2025, contre 2,1 fois à fin décembre 2024.
Le conseil d'administration a décidé de proposer le versement d'un dividende de 1,00 EUR par action au titre de l'exercice 2025, assorti d'une option proposée à chaque actionnaire de percevoir ce dividende en numéraire ou en actions nouvelles.
Sur la base des conditions de marché anticipées à ce jour, Verallia se fixe pour objectif de générer en 2026 un EBITDA ajusté d'environ 700 MEUR et un free cash-flow d'environ 220 MEUR hors impact des décaissements liés aux mesures de restructuration envisagées.
