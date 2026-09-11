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Une rentabilité en berne pour Savencia au 1er semestre
information fournie par Zonebourse 11/09/2026 à 07:26
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Savencia publie un résultat net part du groupe de 38 MEUR au titre du 1er semestre 2026, quasi stable par rapport à la même période en 2025 (39 MEUR), et un résultat opérationnel courant de 88 MEUR, soit une marge en retrait d'un demi-point, à 2,5%.

Cette contraction du ROC s'explique par un début d'année fortement marqué par les effets négatifs des excédents laitiers dans un marché saturé par une baisse de la demande, mais aussi par l'intégration des activités chocolat et un effet négatif de valorisation des stocks dans un contexte de cotations en baisse.

Son chiffre d'affaires a progressé de 2,6%, à 3 486 MEUR, un recul organique de 2%, principalement lié à un effet prix, ainsi qu'un effet de change et de l'IAS 29 de -2,2%, ayant été fortement compensés par un effet de structure positif de 6,9%, lié à l'intégration des activités chocolat de Savencia Gourmet et à l'acquisition de Quata au Brésil.

Les métiers & zones historiques ont enregistré un chiffre d'affaires de 1 561 MEUR, en recul de 1,4% en données totales et de 3,3% en données comparables. Les activités fromage en Europe ont été impactées par une consommation encore fragile et des pressions sur le pouvoir d'achat renforcées depuis le début du conflit au Moyen-Orient.

Les métiers & zones de développement ont réalisé un chiffre d'affaires de 2 108 MEUR, en progression de 4,8%, portée principalement par un effet de structure de 10,8%. En données comparables, l'activité a diminué de 1,8%, sous l'effet notamment de la baisse des cotations des produits industriels.

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