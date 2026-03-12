Une rentabilité comprimée pour Manitou en 2025
"Ce recul par rapport à l'exercice précédent reflète principalement une contraction des volumes, une intensification de la concurrence sur les prix de vente et l'impact des droits de douane américains sur la fin de l'année", explique son directeur général Michel Denis.
Le fournisseur de matériel de manutention affiche un chiffre d'affaires annuel de 2 564 MEUR, en repli de 3,4%, repli limité selon lui grâce à une progression de ses parts de marché dans l'ensemble de ses zones géographiques.
"L'année a été marquée par une dynamique commerciale remarquable, avec des prises de commandes atteignant 2 181 MEUR, soit plus du double de l'exercice précédent, portées notamment par les grands loueurs et la zone Europe", précise en outre Michel Denis.
Le conseil d'administration a décidé de proposer à l'AG du 11 juin le versement d'un dividende de 0,75 EUR par action. Manitou précise suspendre sa guidance en raison du conflit qui vient d'éclater et de ses potentielles conséquences.
Néanmoins, il déclare aborder l'année 2026 "avec détermination, porté par le déploiement de sa nouvelle feuille de route stratégique LIFT à horizon 2030", un plan qui "vient structurer une transformation profonde de l'organisation".
Valeurs associées
|20,500 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
