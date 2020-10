Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Une recapitalisation d'Areva pas à l'ordre du jour - APE Reuters • 15/10/2020 à 09:50









PARIS, 15 octobre (Reuters) - Une recapitalisation d'Areva ARVCF.PK n'est pas à l'ordre du jour, a déclaré jeudi matin à des journalistes le commissaire aux participations de l'Etat, Martin Vial. Depuis la restructuration d'Areva, devenue Orano en 2017, le groupe français spécialisé dans le nucléaire est détenu à 50% par l'Etat français, à 20% par Areva SA, à 10% par la Caisse des dépôts, à 10% par Natixis et à hauteur de 5 % chacun par les groupes japonais Japan Nuclear Fuel Limited (JNFL) et Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. (MHI). Les Echos rapportaient mercredi qu'Orano envisage son retour sur les marchés. (Gwénaëlle Barzic édité par Henri-Pierre André)

