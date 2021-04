Une quarantaine de sociétés de gestion supplémentaires s' engagent à la neutralité carbone

(NEWSManagers.com) - Quarante-trois sociétés de gestion supplémentaires sont devenues signataires de l' initiative Net Zero Asset Managers et s' engagent à la neutralité carbone d' ici à 2050. Parmi elles figurent notamment les géants du secteur BlackRock et Vanguard.

L' arrivée de ces nouveaux membres donne une nouvelle envergure à l' initiative. Elle porte à 73 le nombre de signataires. Surtout, grâce aux 22.800 milliards de dollars d' actifs des arrivants, elle lui permet de peser désormais 32.000 milliards de dollars, soit 36 % des encours totaux mondiaux.

Parmi les autres nouveaux signataires importants, on notera la présence d' Allianz Global Investors, Aviva Investors, Invesco, Jupiter, NN Investment Partners et Standard Life Aberdeen. La Banque Postale Asset Management, La Financière de l' Echiquier, Mirova et Tikehau rejoignent également l' initiative, et augmentent le vivier des sociétés françaises.

Des objectifs intermédiaires pour 2030

L' initiative avait été lancée en décembre 2020 autour d' une trentaine de membres. Parmi les sociétés de gestion les plus importantes figuraient alors Fidelity International, M&G, Robeco, Nordea AM, Schroders, Legal & General IM, DWS, ou encore UBS AM. La France n' était représentée que par Axa IM et Anaxis IM.

L' alliance est gérée par six réseaux d'investisseurs partenaires fondateurs : Asia Investor Group on Climate Change (AIGCC), CDP, Ceres, Investor Group on Climate Change (IGCC), Institutional Investors Group on Climate Change (IIGCC) et Principles for Responsible Investment (PRI). Elle est soutenue par l'Investor Agenda, dont les réseaux d'investisseurs sont tous des partenaires fondateurs, ainsi que par l'Initiative financière du Programme des Nations unies pour l'environnement (UNEPFI).

Afin de garantir des progrès concrets avant 2050, les gestionnaires d'actifs signataires s' engagent à se fixer des objectifs intermédiaires pour 2030, correspondant à une part équitable de la réduction mondiale de 50 % des gaz à effet de serre identifiée par le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) pour stopper le réchauffement climatique à 1,5°C. Les signataires doivent soumettre un objectif intermédiaire dans l'année qui suit leur adhésion à l'initiative.

Les gestionnaires d'actifs qui rejoignent l'initiative s'engagent à rendre des comptes de manière transparente et rigoureuse.

D' autres signataires devraient encore se greffer au mouvement.

" C'est un signe positif de voir BlackRock et Vanguard s'engager dans une stratégie de stewardship et d'engagement conforme à l'objectif de neutralité carbone d' ici à 2050 " , a commenté Eden Coates, analyste d'InfluenceMap, un groupe de réflexion qui réalise des études sur le climat.

" Cependant, ces deux gestionnaires d'actifs semblent à la traîne des leaders du secteur en matière d'engagement et de vote pour le climat, et tous deux pourraient avoir un long chemin à parcourir pour respecter ces nouveaux engagements " , ajoute-t-il. BlackRock (-13 %) et Vanguard (-12 %) continuent de s'écarter des " trajectoires alignées sur moins de deux degrés" dans leurs portefeuilles, selon les données publiques analysées par InfluenceMap.

" Le premier véritable test décisif de cet engagement net-zéro sera la prochaine saison de vote par procuration, lorsque BlackRock et Vanguard devront décider comment voter sur une série de résolutions d'actionnaires liées au climat " , conclut Eden Coates.

Liste des nouveaux signataires :

 Algebris Investments, Allianz Global Investors, APG Asset Management , Aviva Investors, BlackRock, Boston Common Asset Management, Boston Trust Walden, Brookfield Asset Management, Capricorn Investment Group, Cardano Holding Limited, Danske Bank Asset Management, Developing World Markets, FullCycle , Invesco Limited, J Safra Sarasin Sustainable Asset Management, JGP Gestão de Crédito & JGP Gestão de Recursos, Jupiter Asset Management, La Banque Postale Asset Management, La Financière de l'Echiquier , Lazard Asset Management, LGT Capital Partners, Lombard Odier Investment Managers (LOIM), Macquarie Asset Management, Maitri Asset Management, Majedie Asset Management, Mirova, Montanaro Asset Management, Newton Investment Management, Nissay Asset Management Corporation, NN Investment Partners, Nykredit Wealth Management, Pemberton Capital Advisors, Rathbones Greenbank Investments, Royal London Asset Management, RockCreek, SAM Investment Holdings, SEB Investment Management, Stafford Capital Partners, Standard Life Aberdeen, Storebrand Asset Management, Terra Alpha Investments, Tikehau Capital, and The Vanguard Group.