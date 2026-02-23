Une puissante tempête hivernale ferme les écoles et perturbe les déplacements dans le nord-est des États-Unis

La ville de New York déclare l'état d'urgence et ferme les écoles

Les gouverneurs activent la garde nationale et déclarent des urgences régionales

FlightAware signale plus de 5 000 annulations de vols pour lundi

NJ TRANSIT suspend les services ferroviaires et de bus dans tout l'État en raison de la tempête

(Mises à jour avec de nouveaux chiffres d'annulation aux paragraphes 13 et 14) par Rajesh Kumar Singh

Les enfants de certaines régions du nord-est des États-Unis resteront à la maison lundi, car une puissante tempête hivernale a forcé la fermeture des écoles et poussé les bureaux et les systèmes de transport en commun à adopter des horaires d'urgence, les autorités de toute la région mettant en garde contre de fortes chutes de neige, des vents violents et des conditions de voyage dangereuses.

La tempête a déjà entravé les déplacements le long de la côte Est, de Washington à la Nouvelle-Angleterre, les compagnies aériennes ayant annulé des milliers de vols et les autorités ayant exhorté les gens à ne pas prendre la route. Le temps hivernal dans le nord-est pourrait également ralentir le traitement, le transport et la livraison du courrier et des paquets, a déclaré le service postal américain (U.S. Postal Service).

La ville de New York, le plus grand district scolaire du pays, a ordonné la fermeture de tous les bâtiments scolaires publics pour un jour de neige traditionnel, sans enseignement à distance et avec l'annulation de tous les programmes périscolaires.

Le maire Zohran Mamdani a déclaré l'état d'urgence et ordonné aux véhicules non essentiels de quitter les routes de la ville de dimanche soir à lundi midi, expliquant que les chasse-neige et les équipes d'urgence devaient dégager les rues à mesure que les chutes de neige s'intensifiaient. La ville est sous sa première alerte au blizzard depuis 2017.

Les bureaux de la ville seront fermés pour les services en personne, et les employés municipaux non essentiels pourront travailler à distance. "Je demande à tous les New-Yorkais de rester chez eux", a déclaré M. Mamdani.

URGENCES RÉGIONALES

La gouverneure de l'État de New York, Kathy Hochul, a déclaré qu'elle avait activé 100 membres de la Garde nationale pour venir en aide à Long Island, à la ville de New York et à la vallée du Bas-Hudson, des régions qui devraient être les plus touchées par les fortes chutes de neige et les vents côtiers. La tempête a également entraîné la fermeture du siège des Nations unies à Manhattan lundi.

Certaines parties du nord-est pourraient recevoir jusqu'à deux pieds de neige et les rafales de vent pourraient atteindre 70 mph, augmentant le risque de chutes d'arbres et de pannes de courant, selon le département de la sécurité intérieure.

Dans une mise à jour publiée dimanche, l'agence a déclaré qu'en dépit de l'interruption de son financement, le travail de réponse aux catastrophes de l'Agence fédérale de gestion des urgences se poursuit sans interruption, y compris les déplacements du personnel, les opérations d'urgence et l'assistance critique aux personnes touchées par des catastrophes actives, la sécurité des personnes et la protection des biens demeurant des priorités absolues.

La semaine dernière, Reuters a rapporté que l'administration du président Donald Trump avait ordonné à la FEMA de suspendre le déploiement de centaines de travailleurs humanitaires dans les zones sinistrées du pays pendant la fermeture du DHS.

La gouverneure du Massachusetts, Maura Healey, a déclaré l'état d'urgence et demandé aux employés de l'État de rester chez eux. Le Connecticut a interdit l'accès des véhicules commerciaux aux autoroutes à accès limité dimanche soir, à l'exception des livraisons d'urgence et des livraisons essentielles.

La gouverneure du New Jersey, Mikie Sherrill, a déclaré une situation d'urgence à l'échelle de l'État à compter de midi dimanche et a exhorté les habitants à prendre la tempête au sérieux. "Les gens doivent prendre cela très au sérieux", a-t-elle déclaré à CNN.

PERTURBATIONS DES TRANSPORTS

Le transport aérien a été l'une des premières victimes de la tempête. Le site de suivi des vols FlightAware a indiqué que plus de 5 300 vols avaient déjà été annulés pour lundi. La société d'analyse aéronautique Cirium a indiqué que plus de 25 000 vols étaient prévus au départ des États-Unis lundi, et que les annulations augmentaient également pour mardi, en particulier dans les principaux aéroports du nord-est des États-Unis.

Republic Airways RJET.O , qui exploite des vols régionaux pour les compagnies traditionnelles américaines United Airlines

UAL.O , Delta Air Lines DAL.N et American Airlines AAL.O , a enregistré le plus grand nombre d'annulations à partir de lundi matin, avec plus de 850 vols touchés, selon les données de FlightAware.

JetBlue Airways JBLU.O vient ensuite, avec près de 800 vols concernés.

NJ TRANSIT a suspendu ses services de bus, de métro léger et d'Access Link dimanche soir et a interrompu les services ferroviaires à l'échelle de l'État dans la nuit de dimanche à lundi, les opérations ne reprenant que lorsque les conditions le permettront.

En Nouvelle-Angleterre, la Rhode Island Public Transit Authority a déclaré qu'elle suspendrait tous ses services, y compris son programme de transport adapté RIde, de dimanche soir à lundi, et qu'elle n'annoncerait la reprise de ses services que lorsque les conditions s'amélioreraient.