Une présentation au congrès de l’American Neurological Association confirme le potentiel du nouvel anticorps anti-HERV-K de GeNeuro dans la sclérose latérale amyotrophique ou maladie de Charcot

GeNeuro (Euronext Paris : CH0308403085 - GNRO), société biopharmaceutique qui développe de nouveaux traitements contre les maladies neurologiques et auto-immunes, annonce aujourd’hui que le NINDS, l'un des instituts du NIH (National Institutes of Health) aux États-Unis, a présenté des nouveaux résultats précliniques lors du congrès annuel de l’ANA (American Neurological Association), qui a lieu du 17 au 19 octobre 2021. Ces résultats ont permis de confirmer dans des modèles précliniques de SLA les propriétés neurotoxiques de HERV-K ENV, une protéine d’enveloppe rétrovirale codée par un membre pathogène de la famille des rétrovirus endogènes humains HERV-K, ainsi que le potentiel thérapeutique de l’anticorps de GeNeuro conçu pour neutraliser la protéine HERV-K ENV.