Une première partie d'exercice impressionnante

Publication des résultats semestriels 2023/2024

Suite à la publication de son chiffre d’affaires semestriel il y a quelques semaines (1,6 Mds€, +12,9% dont +12,4% LFL), LDC annonce des résultats excellents et supérieurs aux attentes du marché. Le ROC du groupe ressort à 193,4 M€, pour une MOC de 6,4% (+200 bps YoY) et un RNpg de 153,2 M€ (+63%). La guidance de rentabilité du groupe est revue à la hausse (ROC > 350 M€ pour un CA > 6Mds€, soit c6% de MOC vs >5% précédemment) et devrait, selon nous, à nouveau être assez aisément dépassée.

Perspectives

Après ce premier semestre d’excellente facture, le groupe revoit sa guidance 2023/2024 et attend désormais un ROC supérieur à 350 M€ pour un CA supérieur à 6 Mds€. Sur la borne basse, cette guidance implique un S2 très faible (CA en légère décroissance, MOC <5% vs 5,8% S2 2022/2023) étant donné la dynamique générale du groupe. Si 1/ le retour à un niveau promotionnel plus normatif (30% des volumes), 2/ des premières baisses de prix (de l’ordre de -6%/-7% sur la volaille en France) et 3/ une normalisation de l’international sont attendus, ces trois éléments ne devraient pas foncièrement impacter le S2 du groupe. Nous maintenons ainsi notre prévision de CA 2023/2024e à 6,2 Mds€ (S2 3,2 Mds€, +3%) et réhaussons celle de ROC (375 M€ vs 350 M€, soit un MOC de 6%, +90 bps YoY), impliquant un ROC S2 de 181 M€ (MOC 5,7%, +60 bps YoY). Post S1 et ajustement des CAPEX (290 M€ hors M&A), nous tablons par ailleurs sur un FCF 2023/2024 de 191 M€.

LDC annonce par ailleurs, et en plus de l’entrée en négociations avec Indykpol déjà connue, être en discussions avec les Délices de Saint Léonard (CA <50 M€) pour un renforcement du pôle traiteur, avec pour objectif de finaliser l’opération à la fin de l’année civile.

Recommandation

Nous maintenons notre recommandation à Achat et réhaussons notre objectif de cours à 182€ (vs 164€) sur le titre, objectif qui fait ressortir une valorisation implicite (8,4x notre EV/EBIT 2023/2024e) très peu exigeante. A plus long terme, nous avons de moins en moins de doutes sur le fait que 1/ LDC atteindra son plan à 2026/2027 (CA 7 Mds€, EBITDA 560 M€) en avance et 2/ que le titre doit être un incontournable pour tout portefeuille boursier LT cohérent.