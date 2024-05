"Une première baisse des taux de la Fed au quatrième trimestre ", selon Amplegest

"Les hausses de taux passées se diffusent petit à petit dans l'économie. La réserve d'épargne post covid a désormais fondu et devrait contribuer à freiner la consommation des ménages. L'activité industrielle américaine est déjà ralentie depuis plusieurs mois. Les services sont aujourd'hui le principal moteur de l'économie. Ce moteur devrait progressivement perdre de sa puissance", argumente-t-il.

(AOF) - "Alors que nous sommes probablement à la veille d’une première baisse des taux en Europe, les politiques monétaires des Banques centrales sont toujours très aléatoires en raison d’une macroéconomie toujours résiliente. Elles restent le facteur déterminant dans l’évolution des marchés financiers", introduit Emmanuel Auboyneau, gérant associé chez Amplegest. "C’est l’économie américaine sur laquelle reposent les plus fortes interrogations", résume-t-il.

