Pour le début de l'année 2025, AllianzGI considère que la Fed devrait faire preuve d'une plus grande prudence dans l'évolution de sa politique vers la neutralité, et qu'il est probable qu'elle ne saisisse pas l'occasion de procéder à une réduction en janvier, car elle évaluera les données entrantes.

Toutefois, note Michael Krautzberger, les données économiques américaines sont restées relativement positives depuis la dernière réunion de la Fed en novembre, et le résultat des élections américaines indique également une orientation politique favorable à la croissance jusqu'en 2025.

(AOF) - "La Fed devrait réduire ses taux en décembre tout en conservant une certaine marge de manœuvre quant au rythme des réductions futures", soutient Michael Krautzberger, Global CIO Fixed Income chez AllianzGI, en amont de la réunion de la banque centrale américaine, les 17 et 18 décembre 2024. "Nous prévoyons que la Réserve fédérale américaine réduira ses taux de 25 points de base lors de sa réunion du 18 décembre, ce qui ramènera la fourchette cible du taux des Fed Funds à 4,25-4,50 %", précise-t-il.

"Une plus grande prudence de la Fed au début de l'année 2025" (AllianzGI)

