 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Une plateforme sud-coréenne de cryptomonnaies distribue par erreur $44 mds en bitcoins
information fournie par Reuters 07/02/2026 à 10:35

La plateforme sud-coréenne d'échange de cryptomonnaies Bithumb a déclaré samedi avoir distribué par erreur à ses clients plus de 44 milliards de dollars (37 milliards d'euros) en bitcoin s.

Bithumb avait promis de distribuer de petites récompenses de 2.000 wons coréens (1,15 euro) ou plus à certains de ses clients dans le cadre d'une promotion, mais les gagnants ont reçu à la place au moins 2.000 bitcoins.

La plateforme s'est excusée pour cette erreur "manuelle", qui s'est produite vendredi, et a déclaré avoir récupéré 99,7% des 620.000 bitcoins généreusement distribués.

"Nous tenons à préciser que cet incident n'est pas lié à un piratage externe ou à une faille de sécurité, et qu'il n'y a aucun problème avec la sécurité du système ou la gestion des actifs des clients", a déclaré Bithumb dans un communiqué.

Le régulateur financier sud-coréen a pointé de son côté les "vulnérabilités et risques liés aux actifs virtuels" et annoncé des inspections chez Bithumb, une des principales plateformes du pays, et d'autres sociétés de cryptomonnaies.

(Rédigé par Hyunjoo Jin ; version française Tangi Salaün)

Devises

Valeurs associées

BTC/USD
67 945,2231 USD CryptoCompare -4,69%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank