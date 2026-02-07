Une plateforme sud-coréenne de cryptomonnaies distribue par erreur $44 mds en bitcoins

La plateforme sud-coréenne d'échange de cryptomonnaies Bithumb a déclaré samedi avoir distribué par erreur à ses clients plus de 44 milliards de dollars (37 milliards d'euros) en bitcoin s.

Bithumb avait promis de distribuer de petites récompenses de 2.000 wons coréens (1,15 euro) ou plus à certains de ses clients dans le cadre d'une promotion, mais les gagnants ont reçu à la place au moins 2.000 bitcoins.

La plateforme s'est excusée pour cette erreur "manuelle", qui s'est produite vendredi, et a déclaré avoir récupéré 99,7% des 620.000 bitcoins généreusement distribués.

"Nous tenons à préciser que cet incident n'est pas lié à un piratage externe ou à une faille de sécurité, et qu'il n'y a aucun problème avec la sécurité du système ou la gestion des actifs des clients", a déclaré Bithumb dans un communiqué.

Le régulateur financier sud-coréen a pointé de son côté les "vulnérabilités et risques liés aux actifs virtuels" et annoncé des inspections chez Bithumb, une des principales plateformes du pays, et d'autres sociétés de cryptomonnaies.

(Rédigé par Hyunjoo Jin ; version française Tangi Salaün)