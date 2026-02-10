 Aller au contenu principal
Une plainte déposée à Bruxelles par les éditeurs contre Google (Alphabet)
information fournie par Zonebourse 10/02/2026 à 17:14

Le Conseil européen des éditeurs annonce avoir déposé une plainte officielle auprès de la Commission européenne contre Google et sa maison mère Alphabet , qu'il accuse d'abus de position dominante dans les services de recherche générale, en déployant AI Overviews et AI Mode dans Google Search.

Selon les plaignants, Google utiliserait le contenu journalistique des éditeurs "sans autorisation, sans mécanismes efficaces de dérogation et sans rémunération équitable, tout en déplaçant le trafic, les audiences et les revenus essentiels à la pérennité du journalisme professionnel".

En intégrant directement dans son interface dominante de recherche des résumés générés par IA et des réponses de type chatbot, Google aurait selon eux "transformé la recherche d'un service de référence en un moteur de réponses qui remplace le contenu original des éditeurs et retient les utilisateurs dans son propre écosystème".

La plainte appelle Bruxelles à adopter des mesures capables de rétablir les conditions concurrentielles, notamment "un contrôle significatif par les éditeurs de l'utilisation de leur contenu à des fins d'IA, la transparence concernant l'utilisation et l'impact du contenu, ainsi qu'un cadre équitable de licences et de rémunération".

Le Conseil européen des éditeurs avertit qu'en l'absence d'intervention, les éditeurs plus petits, régionaux et spécialisés seront les premiers à quitter le marché, ce qui conduira à un écosystème informationnel moins diversifié et moins résilient.

"Avec le temps, l'érosion de la base économique du journalisme dégraderait également la qualité et la fiabilité des services d'information générés par IA, qui dépendent d'un approvisionnement continu en journalisme professionnel", met-il aussi en avant.

