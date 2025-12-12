Une petite semaine pour la Bourse de Paris avec la Fed

(AOF) - La semaine boursière du CAC 40 s’est achevée sur une légère baisse (-0,21%, à 8 068,62 points), les indices ont été victimes, en fin de séance, de rumeurs de Bloomberg indiquant que les data centers Oracle pour OpenAI vont être retardés d’un an en raison de pénurie de main d’œuvre et de matériaux. Sur cet exercice hebdomadaire, le principal indice boursier français a reculé de 0,57%, enchaînant une deuxième semaine consécutive de baisse (-0,67% en cumulé). Le grand rendez-vous de ces derniers jours était indéniablement la décision de la Réserve fédérale.

Cette dernière a, sans surprise, abaissé son principal taux directeur de 25 points de base, faisant néanmoins apparaître des dissensions au sein du conseil des gouverneurs.

Aux Etats-Unis, les indices sont dans le rouge, victime des rumeurs entourant Oracle et ses datacenters pour OpenAI. Le Dow Jones perd 0,47%, à 48 474 points, alors que le Nasdaq Composite trébuche de 1,80%, à 23 169 points, et le S&P 500 recule de 1,16%, à 6 820 points.

Les investisseurs n'ont eu d'yeux que pour la Fed

Les grands indices américains ont également profité de la décision de la Fed sur ses taux. Néanmoins, aucun excès d'optimisme n'a été observé car la Fed est tiraillée entre une inflation qui reste élevée et un marché du travail qui ralenti. En outre, pour sa décision, la banque centrale américaine n'a pu s'appuyer que sur des données anciennes sur la hausse des prix et l'emploi. Les investisseurs ont sauront probablement plus dès la semaine prochaine, avec plusieurs indicateurs d'importance comme le taux de chômage ou l'indice des prix à la consommation, les deux concernant le mois de décembre.

Pour revenir sur la décision de la Fed, pour Jack McIntyre, gérant de portefeuille chez Brandywine Global (filiale de Franklin Templeton) : " L'élément le plus important de la réunion du FOMC de décembre provient des remarques formulées par Jerôme Powell au début de sa conférence de presse. Il a indiqué que les taux directeurs de la Fed se situaient désormais dans une zone neutre. Atteindre cette neutralité constituait l'objectif de cette phase du cycle de politique monétaire, ce qui signifie que le seuil pour d'éventuelles baisses de taux est désormais plus élevé ".

De son côté, Ray Sharma-Ong, directeur adjoint mondial des solutions multi-actifs chez Aberdeen Investments : " La Fed a procédé à une baisse de 25 points de base, mais a signalé son intention de maintenir ses taux au-delà de ce niveau, soulignant que les taux directeurs se situaient désormais dans une fourchette neutre. À notre avis, la Fed se trouve dans une situation délicate, l'inflation restant élevée malgré un ralentissement du marché du travail. Ce décalage a accentué les divisions au sein du Comité, Miran appelant à une baisse de 50 points de base tandis que Goolsbee et Schmid ont voté contre une baisse.

Les valeurs sur le devant de la scène cette semaine

La réunion de la Réserve fédérale outre-Atlantique ayant cristallisé l'attention des investisseurs, le reste de l'actualité, notamment micro-économique, a été relégué au second plan. On retiendra notamment la lourde chute d'Oracle, qui a chuté de près de 11% jeudi, après des trimestriels mitigés, mais la sanction provient essentiellement d'une déception de la division cloud du géant américain.

Au niveau des valeurs françaises, Abivax a signé l'une des meilleures performances du SBF 120 sur la semaine. Le titre a été soutenu par des rumeurs d'un intérêt du laboratoire Eli Lilly. A l'inverse, parmi les plus fortes baisses, Eutelsat a été délaissé après une augmentation de capital ou encore EssilorLuxottica qui a subi des dégagements après l'apparition de modèles concurrents à ses lunettes intelligentes développées avec Meta, surtout quand le concurrent s'appelle Google.