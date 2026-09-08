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Une perte nette creusée pour Maison Pommery au 1er semestre
information fournie par Zonebourse 08/09/2026 à 07:08
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Maison Pommery & Associés publie un résultat net de -4,0 MEUR au titre du 1er semestre 2026, contre -1,4 MEUR un an auparavant, une baisse qui "traduit l'effet de transition post-cession que le groupe entend résorber par la poursuite de son développement commercial et l'exécution de son plan de désendettement".

Le résultat opérationnel courant a diminué de 19,1% à 11,2 MEUR, pour l'essentiel en raison de la perte de contribution d'Heidsieck & Co Monopole, dans un contexte où le groupe n'a pas encore compensé intégralement cet effet de périmètre par sa croissance organique.

Le chiffre d'affaires a reculé de 12% à 96,2 MEUR, avec deux effets de périmètre liés à la stratégie de premiumisation du portefeuille de marques, à savoir la cession d'Heidsieck & Co Monopole et la réduction des ventes interprofessionnelles.

A périmètre comparable, le chiffre d'affaires de Maison Pommery & Associés a augmenté de 0,7%, porté par une activité champagne dynamique ( 4,5% à périmètre comparable), avec une progression des volumes de ventes en clientèle (bouteilles conditionnées).

Au second semestre, le groupe entend maintenir sa dynamique commerciale, tandis que l'installation progressive de Champagne Pompadour et la poursuite de la stratégie de premiumisation doivent lui permettre de continuer à renforcer sa marge opérationnelle.

Lors de son AG du 19 octobre, Maison Pommery & Associés proposera le versement d'un dividende au titre de 2025 de 0,38 EUR par action. Ce dividende sera versé le 14 décembre et correspondrait à un rendement brut de 3,89% sur la base du cours de Bourse du 4 septembre.

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MAISON POMMERY & ASS.
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