Une panne d'électricité entraîne l'arrêt de la raffinerie de Suncor à Montréal

Suncor a annoncé lundi qu'une panne d'électricité avait entraîné l'arrêt de sa raffinerie de Montréal, d'une capacité de 137 000 barils par jour.

"Il y aura une augmentation de la flamme lorsque nos activités reprendront", a déclaré la société dans un avis.