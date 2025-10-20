 Aller au contenu principal
Une panne d'électricité entraîne l'arrêt de la raffinerie de Suncor à Montréal
information fournie par Reuters 20/10/2025 à 22:56

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Suncor a annoncé lundi qu'une panne d'électricité avait entraîné l'arrêt de sa raffinerie de Montréal, d'une capacité de 137 000 barils par jour.

"Il y aura une augmentation de la flamme lorsque nos activités reprendront", a déclaré la société dans un avis.

Valeurs associées

Gaz naturel
3,01 USD NYMEX +0,27%
Pétrole Brent
60,74 USD Ice Europ -0,33%
Pétrole WTI
56,74 USD Ice Europ -1,30%
SUNCOR ENERGY
33,000 EUR Tradegate -0,33%
SUNCOR ENERGY
53,740 CAD TSX -0,56%
SUNCOR ENERGY
38,315 USD NYSE -0,70%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

