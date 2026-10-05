Une ouverture en sourdine

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute un nouvel article de blog)

* Le STOXX 600 en hausse de 0,1 %

* Les principales Bourses sont mitigées

* Le Premier ministre espagnol convoque des élections anticipées

* Les contrats à terme de Wall Street en baisse

5 octobre - Bienvenue sur la page dédiée à la couverture en temps réel des marchés, proposée par les journalistes de Reuters. Vous pouvez nous faire part de vos commentaires à l'adresse

OUVERTURE EN SOURDINE

Les principaux indices boursiers européens ont ouvert en ordre dispersé ce lundi, la situation politique, les obligations et les cours du pétrole tenant les investisseurs en haleine.

L'indice paneuropéen STOXX 600 .STOXX progresse d'un peu moins de 0,1 % ce jour-là, tandis que le FTSE .FTSE reste pratiquement inchangé et que le DAX .GDAXI est en légère baisse.

Le CAC 40 français .FCHI sous-performe, en recul de 0,9 %. Les inquiétudes concernant l’élargissement des écarts de rendement obligataires et la situation budgétaire dominent, mais certains titres individuels sont également à l’origine d’une grande partie de ces fluctuations.

Schneider Electric SCHN.PA , qui était jusqu’à aujourd’hui la troisième plus grande entreprise française en termes de capitalisation boursière, recule de 8,7 % après avoir conclu un accord de 22,6 milliards de dollars pour le rachat de PTC

PTC.O .

Par ailleurs, la septième plus grande entreprise, Hermès

HRMS.PA , a perdu 2 % après que Goldman Sachs a lancé la couverture du titre avec une recommandation « vendre » . L’évolution de ces deux sociétés explique environ les deux tiers de la baisse de l’indice.

Ailleurs, les actifs espagnols restent relativement sereins après que le Premier ministre Pedro Sanchez a convoqué des élections anticipées pour le 29 novembre. L’IBEX .IBEX est en hausse de 0,1 %.

Voici un aperçu de l’ouverture des marchés:

(Samuel Indyk)

*****

PLUS TÔT SUR LIVE MARKETS:

L'EUROPE AVANT L'OUVERTURE: DÉBUT MITIGÉ, TOUS LES REGARDS TURNÉS VERS LE MARCHÉ OBLIGATAIRE CLIQUEZ ICI

L'EURO A UN PROBLÈME AVEC LA FRANCE CLIQUEZ ICI