Une nouvelle société de gestion soutenue par JP Morgan se lance en Australie

(NEWSManagers.com) - Un ancien directeur d'UBS en Australie, Christian Baylis, et le milliardaire et homme d'affaires australien Alex Waislitz ont lancé une nouvelle société de gestion Fortlake Asset Management. Cette nouvelle entreprise, spécialisée sur l'obligataire, sera incubée par Fund Income, un incubateur de fonds propriété de Cashwerkz. Fortlake AM sera ainsi soutenue entre autres par J.P. Morgan, Tactical Global Management Limited (TGM) et Link Fund Solutions, pour la commercialisation de ses fonds en Australie et à l'étranger.