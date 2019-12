Une nouvelle société d'investissement à Lyon, Albarest Partners

(NEWSManagers.com) - Dans le cadre d'un spin-off du bureau lyonnais de MBO Partenaires, Edouard Malandrin, Laure Thibierge et Médéric Gaillard viennent de créer Albarest Partners, une société lyonnaise, indépendante et dédiée à l'investissement sur le segment du small cap. Avec une équipe composée aujourd'hui de 5 personnes, la société s'est fixée pour ambition d'être rapidement " un acteur incontournable de l'investissement small cap dans le grand quart Sud-Est de la France " .

En cours d'obtention de son agrément de société de gestion de portefeuille auprès de l'AMF, Albarest Partners a pour objectif de lever un Fonds Professionnel de Capital Investissement (FPCI) réunissant environ 100 millions d' euros d'engagements auprès d'entrepreneurs de la grande région Sud-est de la France et d'institutionnels. Elle vise la constitution d'un portefeuille diversifié mais resserré de 10 à 12 participations correspondant à des investissements unitaires compris entre 5 et 12 millions d' euros.

Elle interviendra en majoritaire ou co-majoritaire au capital d'entreprises de tous secteurs, en phase de transition et de transformation pour accompagner leurs dirigeants.

" Nous sommes convaincus que les réussites sont avant tout humaines et que le management est le cœur du réacteur des PME et ce d'autant plus dans des phases où l'entreprise se doit de franchir des caps. Nous concentrerons donc notre accompagnement sur la structuration et la professionnalisation des équipes de direction et la maturité de la gouvernance de nos participations " , a commenté Edouard Malandrin, associé, cité dans un communiqué.

" Si nous assumons être les associés de nos participations pour une période de 3 à 5 ans avec un objectif de haute performance pour nos souscripteurs, nous construisons résolument pour le long terme. Pour nous, la pérennité est le devoir de tout investisseur engagé et responsable. Cela se concrétisera tant dans notre stratégie d'accompagnement des participations que dans la démarche RSE globale d'Albarest Partners, illustrée notamment par la constitution prochaine d'un fonds de dotation adossé à la société de gestion" , souligne pour sa part Laure Thibierge, associée.