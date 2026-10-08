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Une nouvelle série « Bridgerton » retracera l'histoire d'amour entre les jeunes Violet et Edmund Bridgerton
information fournie par Reuters 08/10/2026 à 22:36

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

par Danielle Broadway

Une nouvelle série télévisée limitée « Bridgerton », centrée sur une version plus jeune de Violet Bridgerton, est en préparation, ont annoncé jeudi sur Instagram Netflix NFLX.O et Shondaland.

« Le moment est venu pour nous de nous intéresser à la matriarche de nos chers Bridgerton », indique le message publié sur les réseaux sociaux, en référence à Violet Bridgerton, incarnée par l’actrice anglaise Ruth Gemmell tout au long des quatre premières saisons de la série Netflix.

« Une nouvelle série, retraçant l’histoire d’amour entre la jeune Violet et le vicomte Edmund Bridgerton, est en cours de réalisation », ajoute le message.

Cette série limitée, dont le titre n’a pas encore été dévoilé, constitue la dernière série dérivée de l’univers « Bridgerton ».

Shonda Rhimes et Nicholas Nardini, producteur de la précédente série dérivée de « Bridgerton », « Queen Charlotte », seront showrunners, scénaristes et producteurs exécutifs de cette nouvelle série.

Cette franchise romantique se déroulant à l’époque de la Régence est adaptée des romans « Bridgerton » de Julia Quinn, chaque volet étant consacré à l’histoire d’amour d’un des frères et sœurs Bridgerton.

La saison 5 de « Bridgerton » est actuellement en cours de tournage à Londres et mettra en scène Francesca Bridgerton, interprétée par Hannah Dodd, et Michaela Stirling, incarnée par Masali Baduza.

« Bridgerton » est devenu un phénomène mondial dès son lancement en 2020 et a été salué pour la diversité de son casting.

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