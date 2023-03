Une nouvelle parution scientifique prestigieuse pour Carbios, qui marque l’ouverture de ses travaux à d’autres types de plastiques

• La parution dans Chemical Reviews, une des 10 revues scientifiques les plus influentes au monde, marque un tournant pour Carbios dans la recherche d’enzymes pour dégrader d’autres plastiques que le PET et le PLA.

• En collaborant avec Toulouse Biotechnology Institute (TBI) et l’Université de Bordeaux, Carbios confirme sa capacité à rallier les expertises au bénéfice de la circularité des plastiques.

« Tout lancement d’un nouveau projet de recherche scientifique commence par une étude bibliographique exhaustive du domaine envisagé, comme nous l’avons fait pour nos technologies de biorecyclage du PET et de biodégradation du PLA. Aujourd’hui, Carbios est l’entreprise la plus avancée dans l’industriatisation de sa technologie de biorecyclage du PET, » commente Alain Marty, Directeur Scientifique de Carbios. « La mission de Carbios est de faire entrer tout type de plastiques dans l’économie circulaire. Je suis très fier d’avoir collaboré à nouveau avec notre partenaire historique TBI ainsi qu’avec de nouveaux partenaires à l’Université de Bordeaux, à l’article paru dans Chemical Reviews qui bâtira les fondations de la recherche pour des solutions de recyclage biologique d’autres polymères. »