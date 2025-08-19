 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Orages et pluie: quatre départements en vigilance orange
information fournie par AFP 19/08/2025 à 14:15

L'Hérault, le Gard, la Lozère et les Côtes d'Armor ont été placés mardi en vigilance orange pour orages, pluies et inondations juste après l'épisode caniculaire, a indiqué Météo-France ( AFP / Sameer Al-DOUMY )

L'Hérault, le Gard, la Lozère et les Côtes d'Armor ont été placés mardi en vigilance orange pour orages, pluies et inondations juste après l'épisode caniculaire, a indiqué Météo-France, précisant que cette vigilance pourrait être étendue à d'autres départements du sud-est et la Corse.

Dans l'ouest de la Bretagne, l'épisode pluvio-orageux a débuté dans les Côtes d'Armor avec 40 mm de précipitations tombés dans le sud du département et jusqu'à 80 mm estimés avec les radars météorologiques.

Dans trois départements du Sud-Est, Météo-France a prévu une "activité orageuse en journée avec un passage actif en soirée et première partie de nuit". "Les cumuls de pluie attendus pourront localement être important en peu de temps", précise le communiqué, avec des précipitations de l'ordre de 60 à 80 mm et jusqu'à 120 mm sur le relief.

Les orages, accompagnés d'une forte activité électrique, de grêle et de rafales de vent, devraient débuter en début d'après-midi sur le relief et en Lozère, avant de s'étendre aux plaines en fin d'après-midi.

Suivant l'évolution de ces orages, des départements du quart sud-est et la Corse pourraient également être placés en vigilance orange.

Concernant la canicule, cette 51e vague de chaleur depuis 1947 a pris fin mardi matin après 11 jours de chaleur écrasante sur la quasi-totalité du territoire.

Environnement
