Lockheed Martin livre 5 hélicoptères Black Hawk à l'armée de l'air philippine
information fournie par Cercle Finance 19/08/2025 à 14:53
Bill Blair, vice-président et directeur régional Asie & Inde, souligne que 'la polyvalence du Black Hawk, de l'aide humanitaire à la protection des infrastructures, contribue à la résilience nationale et à la coopération entre les États-Unis et les Philippines'.
Les Black Hawk ont récemment participé aux exercices conjoints Cope Thunder 2025 et à des opérations de secours lors de catastrophes naturelles, comme le super typhon Ofel. Ils sont également utilisés pour des missions variées, dont la lutte contre les incendies.
Cette nouvelle livraison illustre l'engagement de Lockheed Martin à soutenir l'armée de l'air philippine et à contribuer au renforcement de la sécurité du pays.
Valeurs associées
|442,516 USD
|NYSE
|+0,41%
