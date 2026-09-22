Une nouvelle Intelligence Artificielle

vole à bord du Rafale de Dassault Aviation

(Saint Cloud, le 22/09/2026) – Dassault Aviation a testé en vol sur Rafale deux nouveaux algorithmes souverains d’Intelligence Artificielle. Le premier a été développé par les ingénieurs de l’entreprise. Le second a été développé en collaboration avec Thales/cortAIx.

Le développement de ces nouvelles fonctions s’inscrit dans une démarche globale visant à intégrer dans le cockpit une IA maîtrisée et supervisée au service de l’équipage humain. Elles ont atteint un niveau de maturité qui les rend éligibles aux prochaines évolutions du Rafale.

La mise en vol de ces fonctions démontre à nouveau les compétences de Dassault Aviation en matière d’intégration d’IA dans les systèmes de combat. Ce savoir-faire suppose de maîtriser plusieurs problématiques propres à l’aéronautique militaire : la disponibilité et la qualité des données opérationnelles (réelles ou simulées), la capitalisation et la synergie des expertises métier, la frugalité des ressources sur une plate-forme embarquée soumise à de fortes contraintes.

Ces enjeux sont au cœur de l’expérience de Dassault Aviation, architecte industriel et intégrateur de systèmes complexes depuis des décennies.

À PROPOS DE DASSAULT AVIATION :

Avec plus de 10 000 avions militaires et civils (dont 2 800 Falcon) livrés dans plus de 90 pays depuis 110 ans, Dassault Aviation dispose d’un savoir-faire et d’une expérience reconnus dans la conception, la production, la vente et le support de tous les types d’avion, depuis l’appareil de combat Rafale jusqu’à la famille de business jets haut de gamme Falcon en passant par les drones militaires et les systèmes spatiaux. En 2025, Dassault Aviation comptait environ 15 000 salariés et a réalisé un chiffre d’affaires de 7,4 milliards d’euros. dassault-aviation.com

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