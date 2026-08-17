Une nouvelle découverte au large de l'Angola pour Chevron

Chevron fait part de la découverte, via sa filiale CABGOC, de condensats de pétrole et de gaz dans le puits d'exploration 105-4X, dans le bloc 0, au large de l'Angola, une nouvelle découverte qui "démontre le potentiel de son programme d'exploration en Afrique subsaharienne".

Le puits, foré dans le prolifique bassin du Bas-Congo, a rencontré une colonne de condensats de pétrole et de gaz de plus de 600 mètres (2 000 pieds) dans le réservoir primaire de Pinda, avec plus de 90 mètres (300 pieds) de contenu net et une excellente qualité de réservoir.

La découverte sera évaluée en vue d'un développement potentiel en lien avec les installations existantes de Chevron à proximité, permettant ainsi une mise en production plus efficace en capital, selon la compagnie pétro-gazière américaine.

Le bloc 0 est exploité par CABGOC, qui détient une participation économique directe de 39,2%, et est codétenu avec la compagnie nationale Sonangol E&P (41%), le français TotalEnergies (10%) et Azule Energy (coentreprise BP-Eni, 9,8%).

Au-delà de l'Angola, cette découverte s'inscrit dans le prolongement d'un programme d'exploration réussi en Afrique subsaharienne, où Chevron produit actuellement environ 300 000 barils d'équivalent pétrole par jour en part nette.