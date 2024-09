"Une nouvelle baisse des taux de nature à améliorer la confiance des investisseurs" (Avison Young)

(AOF) - "Une nouvelle baisse des taux de la BCE devrait renforcer l’assouplissement des conditions de financement, améliorer la rentabilité des transactions immobilières et rendre l’investissement immobilier plus attractif", considèrent Philippine Harat, Associate Director, Capital Markets chez Avison Young France et Alexandra Krystalogianni, Director Insight and Investment Strategy EMEA chez Avison Young.

Avant de poursuivre : "Au-delà des indicateurs, la tendance baissière dessinée par la BCE est de nature à améliorer la confiance des investisseurs. L'activité transactionnelle, chahutée par l'instabilité politique française des derniers mois, pourrait reprendre des couleurs. Bien qu'encore faible par rapport aux moyennes long terme, elles pourraient commencer à revenir à des niveaux plus normaux à horizon 2025".

Selon Avison Young, il est possible que la BCE continue à baisser ses taux directeurs dans les prochains mois, en décembre, voire en octobre, en fonction de l'évolution de l'économie et de l'inflation. Cependant, l'ampleur des baisses futures reste incertaine et sera fonction des indicateurs macro et micro économiques ainsi que des décisions des autres Banques centrales, comme la Fed le 16 septembre prochain.