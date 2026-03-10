Une note de BofA sur Qualcomm ajoute à la vision négative du dossier
information fournie par Zonebourse 10/03/2026 à 16:28
BofA indique en effet reprendre une opinion "sous-performance" sur le titre, assortie d'un objectif de cours de 145 USD (contre un cours actuel vers 136 USD), ne voyant que des croissances annuelles moyennes de 2% pour les revenus et de 1% pour le BPA sur la période 2025-28.
"Qualcomm est un leader dans les processeurs de smartphones, mais c'est une industrie mature avec des risques de baisse liés à la hausse des prix des mémoires et à la perte bien connue et imminente d'environ 7 à 8 MdsUSD de l'activité Apple de Qualcomm", met en avant BofA.
S'il reconnaît que le groupe s'est diversifié dans l'automobile et l'Internet des objets (IoT) et qu'il prévoit d'entrer dans les centres de données pour l'IA, BofA considère que les bénéfices pourraient être insuffisants pour compenser les vents contraires dans le mobile.
"Les tensions dans la DRAM, dues à la demande de serveurs d'IA, mettent la pression sur les fabricants de smartphones, en particulier en Chine", prévient l'intermédiaire financier au sujet des risques à court terme.
À plus long terme, il souligne aussi que Qualcomm doit faire face à une concurrence croissante sur tous les marchés finaux, avec une montée en gamme de MediaTek dans les téléphones, ainsi que Nvidia et Mobileye dans l'automobile.
Valeurs associées
|135,6600 USD
|NASDAQ
|-1,77%
