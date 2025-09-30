 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Une nomination dans la dette privée chez Tikehau Capital
information fournie par Zonebourse 30/09/2025 à 10:52

Tikehau Capital annonce la nomination de Martino Mauroner en tant que responsable adjoint de la dette privée, à compter du 1er octobre. Martino Mauroner conservera par ailleurs ses fonctions de responsable de la dette privée pour l'Italie.

Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, il supervisera les équipes de dette privée en Allemagne et en Espagne, en collaboration avec les responsables de pays, et coordonnera le processus de co-investissement pour le crédit.

Martino Mauroner rejoindra également le senior debt investment committee, tout en conservant son rôle au sein du comité de direct lending. Il continuera de reporter à Cécile Mayer Lévi et Maxime-Laurent Bellue, co-responsables du crédit.

