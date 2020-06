Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Une nationalisation de Renault n'est pas à l'ordre du jour, redit Senard Reuters • 11/06/2020 à 12:00









PARIS, 11 juin (Reuters) - Une nationalisation de Renault RENA.PA n'est pas à l'ordre du jour, a réaffirmé jeudi le président du constructeur automobile français, Jean-Dominique Senard. "J'ai dit que ça ne me paraissait pas à l'ordre du jour. Je n'ai rien contre l'Etat, je dis simplement que ce n'est pas utile de dépenser l'argent des contribuables et de l'investir dans une entreprise qui devrait trouver ses propres forces et générer sa propre trésorerie", a-t-il dit lors d'une audition à l'Assemblée nationale. (Gilles Guillaume, Sarah White et Jean-Michel Bélot, édité par Blandine Hénault)

