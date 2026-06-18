Une membre indépendante du conseil de surveillance de Volkswagen jette l'éponge

Le modèle Atlas de Volkswagen présenté à New-York le 31 mars 2026 ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Dimitrios Kambouris )

Susanne Wiegand, ancienne dirigeante d'un groupe d'armement allemand,va quitter le conseil de surveillance de Volkswagen après moins d'un an, privant le constructeur en crise d'une rare voix industrielle indépendante.

"Mme Wiegand nous a informés (mercredi) qu'elle ne souhaitait finalement plus se porter candidate" à une réélection au conseil de surveillance, a déclaré jeudi le président de l'instance de contrôle, Hans Dieter Pötsch, en ouverture de l'assemblée générale des actionnaires du groupe tenue en mode virtuel.

Auparavant patronne de Renk Group, un équipementier dans la défense, la dirigeante de 54 ans avait rejoint le conseil de Volkswagen en juillet dernier, élue sans avoir de lien avec les grands pôles d'influence que sont le groupe, la région actionnaire de Basse-Saxe, les représentants des salariés ou encore la famille fondatrice Porsche‑Piëch.

"Le départ annoncé de Mme Wiegand constitue un signal très négatif", s'agissant d'une personne "extrêmement compétente" et "seule membre véritablement indépendante" au sein de l'organe de censure de Volkswagen, a déclaré jeudi Tanja Bauer, du gestionnaire de fonds Deka, lors de l'assemblée générale.

Son départ intervient alors qu'à l'approche de l'assemblée du jour, plusieurs médias allemands ont affirmé que les dirigeants de Volkswagen jugent le groupe menacé dans son existence, s'appuyant sur un rapport interne.

Mme Wiegand assurait précisément au sein du conseil la présidence du comité d'audit, chargé de contrôler les questions financières et de gestion des risques.

Le groupe de Wolfsbourg, fleuron en crise d'une industrie allemande plombée notamment par son retard dans l'électrique, a vu ses bénéfices de nouveau fondre au premier trimestre, après une année 2025 déjà difficile, ce qui le force à accélérer la réduction de ses coûts pour retrouver sa rentabilité.

En plus des 50.000 suppressions de postes en Allemagne annoncées en mars, Volkswagen, qui compte dix marques, d'Audi à Seat en passant par Skoda et VW, va tailler dans son réseau de production mondial, dont la capacité devrait être réduite à environ neuf millions d'unités par an.