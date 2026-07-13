Une ligne électrique principale de la ville de New York est mise hors service pour la deuxième fois en juillet

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Nouveau dans son intégralité, avec un commentaire de l'opérateur du réseau New York ISO) par Tim McLaughlin

Une ligne de transport d’électricité de 6 milliards de dollars, conçue pour acheminer l’énergie hydroélectrique canadienne vers New York, a été mise à l’arrêt pour la deuxième fois ce mois-ci, perturbant ainsi un projet phare d’énergie propre destiné à réduire la dépendance de la ville vis-à-vis des centrales à combustibles fossiles polluantes.

La ligne de transport Champlain Hudson Power Express (CHPE), d'une puissance de 1.250 mégawatts, peut fournir jusqu'à 20 % de l'électricité de la ville de New York. Elle est actuellement hors service en raison d'un problème de câble, a indiqué Hydro-Québec lundi.

Hydro-Québec a développé ce projet en collaboration avec le géant du capital-investissement Blackstone Inc BX.N .

« Des équipes travaillant 24 heures sur 24 ont identifié un problème de câble à un endroit situé sur la partie américaine de la ligne de transport », a déclaré Hydro-Québec dans un communiqué. Les données d’exploitation publiées par New York ISO, qui gère le flux d’électricité du réseau de l’État, indiquent que l’arrêt durera au moins jusqu’à vendredi.

Le problème actuel sur le câble du CHPE, qui a fonctionné pendant la récente vague de chaleur à New York, n’est pas lié à l’arrêt survenu le 1er juillet, a précisé Hydro-Québec. La ligne a été mise en service en mai, concluant ainsi un processus de planification et de développement qui s’est étendu sur plus de 15 ans.

La demande en énergie devrait connaître un pic cette semaine, alors que les températures approchent les 100 degrés Fahrenheit (38 degrés Celsius) à New York. L'indisponibilité du CHPE signifie que la ville devra recourir à des centrales électriques fonctionnant au diesel et produisant des oxydes d'azote, un composant clé de la pollution par le smog, à des taux pouvant être jusqu'à six fois supérieurs à ceux des générateurs équipés des systèmes de contrôle de la pollution les plus avancés, selon les données fédérales sur les émissions.

La ligne électrique de 339 miles (546 km) s'étend sur toute la longueur de l'État de New York, de la frontière canadienne jusqu'à une station de conversion située à Astoria, dans le Queens, où l'énergie est injectée dans le réseau de la ville de New York.

New ISO a déclaré que ses études de planification de la demande énergétique ne partaient pas du principe que le CHPE serait disponible pour répondre à la demande de pointe estivale.

« C’est d’ailleurs l’une des raisons pour lesquelles le réseau a fonctionné de manière fiable pendant la vague de chaleur du début du mois. Bien que les réserves aient été extrêmement limitées, nous avons mobilisé une production suffisante et d’autres ressources de fiabilité pour répondre à la demande, quel que soit le statut du CHPE », a déclaré Kevin Lanahan, porte-parole de l’ISO de New York.