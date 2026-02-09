Une juge suspend temporairement l'injonction faite à Trump de débloquer le financement d'un tunnel

Une juge américaine de New York a temporairement mis en suspens lundi sa décision obligeant l'administration Trump à lever un gel de quatre mois sur le financement fédéral du projet de tunnel de la rivière Hudson, d'une valeur de 16 milliards de dollars, reliant la ville de New York et le New Jersey.

Vendredi, la juge de district américaine Jeannette Vargas avait ordonné le rétablissement du financement. Le ministère de la Justice avait prévenu qu'il serait tenu, avant 13 heures lundi (1800 GMT) , de débourser jusqu'à 200 millions de dollars de fonds pour le projet de tunnel Gateway , à moins que l'ordonnance de la juge ne soit interrompue.

Mme Vargas a déclaré qu'elle mettrait son ordonnance en suspens jusqu'à jeudi à 17 heures afin de donner à la Cour d'appel américaine du deuxième circuit le temps d'examiner la demande d'urgence du gouvernement. Elle a toutefois rejeté la demande du gouvernement de prolonger l'arrêt, en déclarant que New York et le New Jersey avaient démontré que l'arrêt des opérations provoqué par le gel du financement "aurait un impact immédiat et grave sur les intérêts économiques de la région."

Le ministère de la justice a fait valoir qu'il n'aurait pas de "mécanisme évident pour récupérer cet argent plus tard si le gouvernement l'emporte en appel."

L'USDOT, la Maison Blanche et Gateway n'ont pas fait de commentaires immédiats.

Le projet Gateway prévoit la construction d'un nouveau tunnel ferroviaire de banlieue entre Manhattan et le New Jersey et la réparation d'un tunnel centenaire emprunté quotidiennement par plus de 200 000 voyageurs et 425 trains.

L'actuel tunnel de l'Hudson a été fortement endommagé par l'ouragan Sandy en 2012 et nécessite de fréquentes réparations d'urgence qui perturbent les déplacements sur la ligne ferroviaire de passagers la plus utilisée du pays.

Le projet Gateway a interrompu la construction vendredi et a déclaré qu'il reprendrait lorsque le financement serait rétabli.

Les États ont déclaré que l'administration Trump avait gelé les fonds dans un "acte effronté de rétribution politique" contre leurs dirigeants démocrates.

L'administration Trump a retenu 205 millions de dollars de remboursements pour le projet depuis le 1er octobre, a déclaré Gateway.

M. Trump aurait exigé que l'aéroport Dulles de Washington et la gare Penn de New York soient rebaptisés en son honneur en échange du déblocage des fonds, ce qui a suscité de vives critiques de la part des démocrates.

Le projet a bénéficié d'un soutien fédéral d'environ 15 milliards de dollars sous l'ancien président Joe Biden. Près de 2 milliards de dollars ont été dépensés à ce jour.