Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Une juge fédérale bloque l'interdiction de WeChat aux Etats-Unis Reuters • 20/09/2020 à 15:39









WASHINGTON, 20 septembre (Reuters) - Une juge fédérale américaine a bloqué dimanche le décret par lequel le département du Commerce imposait à Apple AAPL.O et Alphabet, maison mère de Google GOOGL.O , de ne plus proposer au téléchargement l'application chinoise WeChat de la société Tecent Holdings 0700.HK dès ce dimanche soir. La juge Laurel Beeler, qui exerce en Californie, estime dans son arrêté que les utilisateurs de WeChat qui ont porté plainte "ont soulevé des questions légitimes sur le bien-fondé du recours au premier amendement (de la Constitution des Etats-Unis, NDLR)". Cette décision de justice a été rendue au lendemain de celle du président Donald Trump de surseoir à l'interdiction d'une autre application chinoise, TikTok, pour permettre la poursuite de discussions en vue d'un accord avec les sociétés américaines Oracle ORCL.N et Walmart WMT.N . Invoquant la nécessité de "protéger les utilisateurs" de TikTok et WeChat aux Etats-Unis contre un éventuel espionnage chinois, le département du Commerce avait annoncé cette semaine que les deux applications très populaires ne seraient plus autorisées à compter de ce dimanche. (David Shepardson, version française Tangi Salaün)

Valeurs associées TENCENT HLDG Tradegate +0.21% APPLE NASDAQ -3.17% ALPHABET-A NASDAQ -2.42% ORACLE NYSE -0.73% WALMART NYSE -1.02%