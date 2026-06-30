Une juge du Michigan empêche Kalshi d'autoriser ses résidents à parier sur des événements sportifs

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de détails sur la décision et d'un commentaire de Kalshi, paragraphes 3 à 9) par Nate Raymond

Une juge du Michigan a interdit lundi à l'opérateur de marché prédictif Kalshi de continuer à permettre aux habitants de l'État de parier de l'argent sur des événements sportifs, après que la procureure générale de l'État l'eut accusé d'enfreindre la loi de l'État sur les jeux d'argent. La juge Rosemarie Aquilina, de la cour de circuit du comté d’Ingham, a émis une ordonnance de restriction temporaire à la demande de la procureure générale du Michigan, Dana Nessel, membre du Parti démocrate. La juge a déclaré qu’elle infligerait à Kalshi une amende de 120.000 dollars pour chaque jour où l’entreprise ne se conformerait pas aux exigences de géolocalisation imposées par son ordonnance.

Cette ordonnance fait du Michigan le deuxième État, après le Nevada, à mettre en œuvre une interdiction judiciaire empêchant Kalshi de proposer des contrats liés à des événements sportifs. Une injonction similaire dans le Massachusetts a été suspendue pendant que Kalshi fait appel.

« Le Michigan et ses citoyens les plus vulnérables subissent et continueront de subir un préjudice immédiat et irréparable si rien n’est fait pour les protéger contre l’exploitation par les activités de paris sportifs de Kalshi, présentées sous le couvert d’une opportunité d’investissement », indique l’ordonnance de la juge.

Elle a interdit à la société new-yorkaise de proposer des contrats liés à des événements sportifs à toute personne située dans le Michigan et a ordonné à Kalshi de recourir à un prestataire tiers de services de géolocalisation agréé par la commission de contrôle des jeux de l’État afin de se conformer à ses restrictions.

Dans un communiqué, la porte-parole de Kalshi, Elisabeth Diana, a déclaré que la société comptait contester cette décision devant les tribunaux. La société a fait valoir qu’elle relevait de la compétence exclusive de la Commission américaine des opérations à terme sur matières premières (CFTC). Kalshi, dont la valorisation s’élevait à 22 milliards de dollars lors d’un récent tour de table, se trouve au cœur d’une bataille juridique qui ne cesse de s’intensifier concernant la capacité des autorités de régulation des jeux d’argent des États à contrôler les entreprises du secteur en pleine expansion des marchés de prédiction.

Kalshi et les entreprises du même type permettent aux utilisateurs de passer des ordres et de tirer profit de leurs prédictions sur des événements tels que les compétitions sportives et les élections. Les États affirment que des sociétés comme Kalshi opèrent sans les licences d’État requises, en violation des lois sur les jeux d’argent, notamment celles interdisant les paris aux moins de 21 ans. Sous l’administration du président Donald Trump , la CFTC a partagé la position de ces entreprises selon laquelle les contrats sur événements que les utilisateurs peuvent négocier sur leurs marchés de prédiction relèvent exclusivement de la compétence de l’agence.