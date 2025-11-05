Une juge du Delaware déclare qu'elle n'empêchera pas Metsera de mettre fin à l'accord avec Pfizer

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Une juge du Delaware a déclaré mercredi qu'elle rejetterait une demande de Pfizer PFE.N visant à empêcher temporairement Metsera MTSR.O de mettre fin à son accord de rachat avec Pfizer, permettant à Metsera de procéder à la place à un accord plus élevé de 10 milliards de dollars avec Novo Nordisk NOVOb.CO .