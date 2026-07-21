Une juge américaine approuve l'accord à l'amiable conclu par Anthropic dans le cadre d'un litige en matière de droits d'auteur, d'un montant de 1,5 milliard de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de la déclaration d'Anthropic aux paragraphes 5 et 6)

* Cet accord à hauteur de 1,5 milliard de dollars constitue le plus important dédommagement jamais versé dans une affaire de droit d'auteur aux États-Unis

* Cette affaire s'inscrit dans une vague de poursuites engagées par des titulaires de droits d'auteur contre des entreprises spécialisées dans l'IA

* Certains auteurs et éditeurs ont choisi de ne pas se joindre à l'accord et poursuivent séparément leurs actions en justice contre Anthropic

par Blake Brittain

Lundi, une juge fédérale de San Francisco a entériné l'accord historique de 1,5 milliard de dollars conclu par la société d'intelligence artificielle Anthropic dans le cadre d'un recours collectif intenté par un groupe d'auteurs qui l'accusaient d'avoir utilisé abusivement leurs livres pour entraîner son chatbot IA, Claude.

La juge fédérale de district Araceli Martinez-Olguin a donné son accord définitif à cet accord, le plus important jamais enregistré dans une affaire de droit d’auteur aux États-Unis, rejetant les arguments selon lesquels son montant était trop faible. Cette affaire est l’une des dizaines intentées par des titulaires de droits d’auteur, notamment des auteurs et des organes de presse, contre des entreprises technologiques au sujet de l’entraînement de leurs grands modèles linguistiques, et la première affaire majeure aux États-Unis à aboutir à un règlement. Le juge William Alsup, aujourd’hui à la retraite, avait initialement approuvé cet accord en septembre dernier.

“Nous sommes parvenus à cet accord en 2025, après la décision historique du tribunal selon laquelle l’entraînement de l’IA à partir de livres relève du “fair use” au sens de la loi sur le droit d’auteur — ce qui reste le cas aujourd’hui,” a déclaré Aparna Sridhar, directrice juridique adjointe d’Anthropic, dans un communiqué.

“Nous sommes ravis que plus de 91 % des auteurs et éditeurs concernés par cet accord aient réclamé leur part du paiement, et nous sommes impatients de clore cette affaire.”

L’avocat principal des auteurs, Justin Nelson, s’est félicité de ce qu’il a qualifié d’“accord historique”. “Il s’agit du plus important recouvrement de droits d’auteur jamais enregistré. Nous avons hâte de procéder aux distributions au groupe de plaignants dans les meilleurs délais,” a déclaré M. Nelson dans un communiqué, faisant référence aux paiements destinés aux auteurs concernés par l’accord. Les auteurs avaient intenté une action en justice contre Anthropic en 2024, arguant que cette société, soutenue par ⁠Amazon AMZN.O et Alphabet GOOGL.O , utilisait sans autorisation des versions piratées de leurs livres pour apprendre à Claude à répondre à des demandes humaines. En juin dernier , le juge Alsup a statué qu’Anthropic avait fait un usage loyal des œuvres des auteurs pour entraîner Claude, mais a estimé que la société avait violé leurs droits en stockant plus de 7 millions de livres piratés dans une “bibliothèque centrale” qui ne serait pas nécessairement utilisée pour l’entraînement de l’IA.

Un procès devait s’ouvrir en décembre dernier afin de déterminer le montant dû par Anthropic au titre du piratage présumé, les dommages-intérêts potentiels pouvant s’élever à plusieurs centaines de milliards de dollars.

Cet accord a suscité des objections de la part de certains auteurs qui estimaient qu’il n’était pas suffisamment élevé, qu’il récompensait de manière excessive les avocats des plaignants ou qu’il excluait à tort certains titulaires de droits d’auteur.

La juge Martinez-Olguin a rejeté ces objections dans sa décision rendue lundi. La juge a déclaré que les plaintes concernant le montant de l’accord “ne reposaient pas sur une évaluation réaliste des risques et des avantages globaux d’un procès”, et a accordé aux avocats plus de 101 millions de dollars sur les 187,5 millions qu’ils avaient demandés au titre des honoraires. Certains auteurs et éditeurs ont choisi de ne pas adhérer à l’accord et ont intenté des actions en justice distinctes contre Anthropic, qui sont toujours en cours .