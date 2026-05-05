Une joint-venture entre Hachette Livre et Studiocanal
information fournie par Zonebourse 05/05/2026 à 12:12
Ce partenariat s'inscrit dans une dynamique de marché porteuse. Les adaptations d'oeuvres littéraires affichent des performances supérieures à l'écran, tant sur le plan commercial que critique. Elles représentent aujourd'hui près de 40% du top 100 mondial du box-office, tout en ne pesant que moins de 10% de la production cinématographique totale. Elles sont également à l'origine de nombreuses séries à succès à l'international.
La joint-venture aura ainsi pour mission d'initier et de développer des projets issus du vaste catalogue d'Hachette Livre, fort de plus de 100 000 titres. Elle doit permettre de mieux valoriser ces oeuvres à l'écran, tout en offrant à Studiocanal un accès privilégié et continu à des projets à fort potentiel.
Studiocanal jouera le rôle de partenaire studio de référence et mobilisera l'ensemble de ses expertises, de la création au financement, jusqu'à la production et la distribution internationale.
Le groupe s'appuie sur une solide expérience dans l'adaptation d'oeuvres littéraires, notamment via Studiocanal Stories, un label lancé en 2004 et dédié à ce segment. Il a également démontré sa capacité à développer des franchises sur le long terme, comme en témoigne le succès mondial de Paddington.
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