Une intervention monétaire conjointe, fait rare, envoie un message fort aux marchés

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* Les données de la Banque du Japon (BOJ) laissent penser que le Japon aurait dépensé jusqu'à 58,97 milliards de dollars pour soutenir le yen

* La Corée du Sud aurait vendu des dollars aux côtés du Japon, selon une source

* Le rôle des États-Unis n'est pas confirmé, mais ils pourraient intervenir vendredi, selon une source

(Mise à jour du paragraphe 6 concernant l'implication éventuelle du Trésor américain; ajout d'une citation au paragraphe 7) par Ankur Banerjee, Yena Park et Samuel Indyk

Le Japon et la Corée du Sud sont tous deux intervenus jeudi pour acheter leurs devises, ont indiqué des sources et des analystes, tandis que les signes d’un soutien américain se sont multipliés vendredi dans le cadre d’une intervention coordonnée rare qui marque une intensification des efforts visant à endiguer la faiblesse de la devise.

Cette intervention a donné au yen son plus fort rebond depuis près de deux ans et, si l’on en croit l’expérience passée, toute action conjointe avec les États-Unis pourrait s’avérer suffisamment forte pour redresser cette devise malmenée.

"Cela contribue à donner plus de crédibilité à cette dynamique, à laisser penser qu’elle pourrait être plus durable, et qu’au moins le ministère japonais des Finances ne va pas à contre-courant de tous les autres", a déclaré Dominic Bunning, responsable de la stratégie de change du G10 chez Nomura à Londres.

Le Japon a mené son intervention d’achat de yens jeudi à New York, a indiqué une source du marché à Reuters. Les données de la Banque du Japon suggèrent que le Japon aurait vendu jusqu’à 58,97 milliards de dollars pour soutenir le yen, bien que les chiffres définitifs ne soient attendus que dans un mois.

LES ÉTATS-UNIS POURRAIENT INTERVENIR

Reuters a rapporté que le Trésor américain avait informé plusieurs banques qu’il pourrait intervenir sur le marché du yen vendredi, et que les banques devraient "se tenir prêtes à agir", selon une source citée par l’agence.

"Cela correspond à l’opinion du marché selon laquelle la Fed de New York a procédé à des sondages de taux, ce qui renforce la nervosité des acteurs du marché quant à la possibilité d’une nouvelle intervention", a déclaré Lee Hardman, stratège en devises chez MUFG.

Le journal Nikkei avait précédemment rapporté que les autorités américaines avaient procédé jeudi à des vérifications des taux – en demandant aux banques à quel taux elles vendraient des devises –, ce qui est souvent considéré comme un signe avant-coureur d’une intervention.

Une autre source a indiqué que les autorités sud-coréennes des changes vendaient des dollars aux côtés du Japon jeudi.

"Nous bénéficions d’un soutien de la part des États-Unis qui va au-delà d’un simple soutien psychologique, et je suis en contact permanent avec les autorités compétentes", a déclaré Atsushi Mimura, haut responsable japonais chargé des questions de change, interrogé sur la possibilité d’une intervention coordonnée avec les États-Unis.

Cette intervention a permis au yen JPY= de remonter après avoir atteint récemment son plus bas niveau depuis 40 ans, même si la devise a cédé une partie de ses gains vendredi, la Banque du Japon ayant maintenu ses taux d’intérêt inchangés , comme prévu.

UN IMPACT DOUBLE

Le mouvement du yen observé jeudi a coïncidé avec un raffermissement de 2 % du won coréen KRW= , qui a atteint son plus haut niveau depuis neuf mois.

"Les intérêts de chaque pays convergent. Dans le cadre de la coopération entre la Corée et le Japon, le won et le yen sont si étroitement liés qu’une intervention conjointe pourrait doubler l’impact", a déclaré Lee Min-hyuk, analyste à la KB Kookmin Bank en Corée du Sud.

Le Japon est intervenu sur les marchés des changes en coordination avec les États-Unis ou d’autres partenaires du G7 à cinq reprises depuis 1985, et à huit reprises de son propre chef, selon une analyse de Brent Donnelly, stratège et trader spécialisé dans les devises chez Spectra Markets.

Son analyse montre que la plupart de ces interventions conjointes ont coïncidé avec un renversement de tendance de la paire dollar/yen.

M. Bunning, de Nomura, a toutefois précisé que cela ne ressemblait pas à l’intervention coordonnée de mars 2011, lorsque les banques centrales mondiales étaient intervenues pour stabiliser le yen après le séisme dévastateur.

"Ce n’est pas la même situation", a déclaré M. Bunning. "Il s’agit davantage d’un soutien tacite que d’une intervention coordonnée explicite."

LES BAISSIERS DU YEN GUETTENT

Les analystes notent que les interventions ont peu de chances d’aider le yen fragilisé à long terme, à moins que la Banque du Japon ne mette en œuvre des hausses de taux et que d’autres facteurs ne s’alignent, tels qu’une baisse des taux américains. Le yen s’établissait en fin de séance à 159,27 pour un dollar, pratiquement inchangé sur la journée, après s’être raffermi jusqu’à 157,8 jeudi.

La devise a connu un nouvel épisode de raffermissement de courte durée vendredi matin sur les marchés européens, même si l’on ne savait pas immédiatement ce qui avait motivé ce mouvement, ni si les autorités japonaises étaient à nouveau intervenues sur le marché.

La Banque du Japon (BOJ) a maintenu ses taux inchangés à 1 % vendredi, mais a averti pour la première fois que l’inflation sous-jacente pourrait dépasser son objectif, laissant entendre qu’une nouvelle hausse des taux pourrait être envisagée dès septembre.

Le won, qui avait atteint le mois dernier son plus bas niveau depuis 17 ans à 1 561,50 pour un dollar, s’est déprécié de 1 % vendredi. Il s’est apprécié de plus de 7,5 % ce mois-ci grâce au rapatriement de dollars vers la Corée du Sud par les entreprises.