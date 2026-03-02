Une initiative de 100 millions de dollars soutenue par la SFI pour stimuler les entreprises détenues par des femmes dans les pays en développement

La plateforme d'investissement mondiale Fasanara Capital et la Société financière internationale (SFI) lancent une initiative de prêt aux petites entreprises détenues par des femmes dans les pays en développement, dotée d'une puissance de feu de quelque 100 millions de dollars.

Ce lancement intervient alors que les emprunteurs des pays en développement sont à la recherche de nouvelles sources de financement dans un contexte de réduction de l'aide occidentale et que les prêteurs privés recherchent les marges plus élevées qu'offrent les marchés émergents.

* Le projet offrira des prêts d'une valeur moyenne de 50 000 dollars à des milliers d'entreprises détenues par des femmes et identifiées à l'aide de plateformes fintech, a déclaré à Reuters Francesco Filia, directeur général de Fasanara.

* Francesco Filia a déclaré que l'effort est susceptible de recueillir des investissements privés supplémentaires, y compris des capitaux institutionnels potentiels. Il a refusé de commenter la taille du projet, mais une source a déclaré qu'il était probable qu'il soit lancé avec environ 100 millions de dollars.

* "Le besoin s'est fait plus pressant, la pression s'est accrue pour développer des ressources alternatives d'accès au capital", a déclaré Francesco Filia, ajoutant que les petites entreprises "ont un besoin désespéré de financement parce que les banques ... se concentrent sur les clients traditionnels, les grandes entreprises".

* Dans un communiqué de presse, Fasanara et la SFI ont indiqué qu'au niveau mondial, les petites entreprises sont confrontées à un déficit de financement de 5,7 billions de dollars, les entreprises détenues par des femmes étant les plus durement touchées.

* Mohamed Gouled, vice-président de la SFI pour les produits et les clients, a déclaré que l'élargissement de l'accès au financement pour les petites entreprises était "l'un des moyens les plus efficaces de soutenir la création d'emplois dans les marchés émergents".

* Fasanara s'appuie sur plus de 100 plateformes fintech différentes dans des dizaines de pays pour identifier et filtrer les emprunteurs potentiels