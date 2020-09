Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Une inflation plus élevée se profile à moyen terme - BlackRock Reuters • 22/09/2020 à 16:25









PARIS, 22 septembre (Reuters) - L'inflation, constamment inférieure à l'objectif des banques centrales depuis des années, devrait remonter à moyen terme sous l'effet d'une combinaison de facteurs dont une hausse des coûts de production à l'échelle mondiale, dit-on chez BlackRock. Les prix devraient grimper dans les années à venir au-delà des anticipations actuelles des marchés, ce qui marquerait la fin d'une décennie de hausse modérée de l'inflation, lit-on dans une note du BlackRock Investment Institute (BII) publiée mardi. "C'est là la conséquence de trois nouveaux facteurs : une hausse des coûts de production à l'échelle mondiale, de nouveaux cadres fixés par les banques centrales qui leur permettent de dépasser leurs cibles d'inflation et une pression politique accrue pour maintenir les taux à un niveau bas dans un environnement de dette élevée", argumentent les experts du numéro un mondial de la gestion d'actifs. L'indice des prix à la consommation aux Etats-Unis (CPI) devrait connaître une croissance annuelle moyenne de l'ordre de 2,5% à 3% sur la période 2025-2030, selon le BII. La mesure d'inflation que privilégie la Réserve fédérale, à savoir l'indice "core PCE" qui exclut les éléments les plus volatils, dépasserait légèrement pour sa part l'objectif de la Fed d'une inflation à 2% sur un an, toujours selon la note. La banque centrale américaine a dévoilé fin août une nouvelle stratégie visant à ramener les Etats-Unis au plein emploi et à favoriser la remontée de l'inflation, des objectifs ambitieux dans une période marquée par une croissance et une inflation faibles qui semblent appelées à persister, du moins à court terme. Cette nouvelle approche prévoit que la Fed visera une inflation de 2% en moyenne sur la durée, si besoin en laissant filer pendant "un certain temps" les prix à la hausse pour compenser des périodes d'inflation inférieures à l'objectif. Le président de la Fed, Jerome Powell, a déclaré en outre que les taux d'intérêt aux Etats-Unis, actuellement proches de zéro, ne devraient pas remonter avant 2023. (Patrick Vignal, édité par Henri-Pierre André)

