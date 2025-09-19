Une hausse des taux de la Banque du Japon en octobre reste toujours très incertaine

(AOF) - Dernière banque centrale à dévoiler sa décision de politique monétaire cette semaine, la Banque du Japon (BoJ) n'a pas modifié son principal taux directeur, fixé à 0,5%. Si un tel statu quo était attendu, les économistes ont été surpris par la décision de 2 membres du comité de politique monétaire de voter en faveur d'une hausse du taux directeur à 0,75 %. Sur le marché des change, le dollar s'effrite de 0,07%, à 147,89 yens.

" Hajime Takata et Naoki Tamura sont connus pour être deux des membres les plus faucons vis-à-vis de l'inflation, mais ces dissensions ne manqueront pas de renforcer les anticipations selon lesquelles la BoJ pourrait décider de relever son taux directeur lors de sa prochaine réunion en octobre ", MUFG.

Poursuite de la normalisation de sa politique

Elle a également annoncé son intention de réduire ses avoirs en ETF et en J-REIT (société d'investissement immobilier), respectivement au rythme de 330 milliards et 5 milliards de yens par an. Pour Commerzbank, le marché a interprété cette décision comme ayant un impact légèrement positif sur le yen. " Cela s'explique probablement par le fait que la réduction des ETF constitue une nouvelle étape vers la normalisation de la politique monétaire ", précise l'économiste.

MUFG signale que le marché intègre désormais une hausse de 13 points de base pour la réunion de politique monétaire d'octobre, contre 8,5 points de base hier, ce qui implique une probabilité légèrement supérieure à 50 % d'une hausse de 25 points de base. " Cela semble raisonnable étant donné que l'élection à la présidence du PLD, le parti actuellement au pouvoir, le 4 octobre est un facteur d'incertitude qui pourrait faire dérailler une hausse le 30 octobre ", fait remarquer le spécialiste.