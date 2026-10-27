“Une hausse des droits de douane sur les importations canadiennes serait "catastrophique"”, déclare une dirigeante de Honda

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* Une dirigeante de Honda met en garde: une hausse des droits de douane sur les importations canadiennes nuirait au secteur

* Une hausse des droits de douane sur l'acier et les voitures canadiennes pourrait entrer en vigueur dès le 1er janvier

* Les règles relatives à l'origine des pièces automobiles constituent une pierre d'achoppement pour les constructeurs nord-américains

par David Shepardson et Kalea Hall

Une hausse imminente des droits de douane américains sur les importations d’acier et de véhicules en provenance du Canada, prévue à compter du 1er janvier, serait “catastrophique” pour le secteur, a déclaré mardi le responsable des affaires publiques de Honda Motor

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Les constructeurs automobiles suivent de près les négociations entre les États-Unis, le Mexique et le Canada, dans l’espoir que ces pays prolongent un accord commercial de longue date. Les industries automobiles des trois pays sont étroitement liées, et une hausse des droits de douane pourrait faire grimper les coûts et influencer le choix de l’emplacement des nouvelles usines d’entreprises telles que Honda.

“Nous avons besoin que cet accord trilatéral reste en vigueur pour que l’industrie américaine reste compétitive. C’est essentiel à notre succès”, a déclaré Jennifer Thomas, vice-présidente principale des affaires d'entreprise chez American Honda Motor Co, lors de la conférence Reuters Automotive USA à Détroit.

L’industrie automobile est confrontée à la question des droits de douane depuis début 2025, lorsque l’administration du président Donald Trump a imposé des taux de droits de douane variables sur les importations en provenance de plusieurs pays, dont le Mexique et le Canada.

“Je suis prudemment optimiste quant à la possibilité que la raison l'emporte et que nous évitions ce doublement des droits de douane prévu le 1er janvier, car cela serait véritablement catastrophique pour l'ensemble du secteur”, a déclaré Mme Thomas.

Les États-Unis et le Canada travaillent actuellement à la conclusion d’un accord visant à alléger les droits de douane américains sur l’acier et les automobiles canadiens, a rapporté Reuters lundi. Ces discussions portent sur les droits de douane imposés en vertu de l’article 232 de la législation commerciale américaine, notamment un droit pouvant atteindre 50 % sur l’acier canadien et un droit de 25 % sur les automobiles, les négociateurs discutant d’un éventuel allègement de ces droits.

Contrairement aux accords commerciaux conclus avec l’UE, le Japon ou la Corée du Sud, le pacte commercial entre le Mexique, le Canada et les États-Unis comporte des exigences spécifiques en matière de contenu nord-américain, connues sous le nom de “règles d’origine”.

Dans le cadre des négociations avec le Mexique, les États-Unis ont exigé que tous les véhicules construits en Amérique du Nord contiennent 50 % de composants d’origine américaine, un chiffre qui porterait la teneur régionale requise à 82 % pour pouvoir bénéficier des avantages accordés par les États-Unis, ont indiqué des sources proches des négociations.

Les véhicules assemblés au Mexique et au Canada seraient probablement toujours soumis à des droits de douane d’un certain niveau, a déclaré le représentant américain au commerce, Jamieson Greer a dit.

Mme Thomas et d’autres dirigeants du secteur automobile ont déclaré que les exigences en matière de règles d’origine ne figuraient pas dans d’autres accords commerciaux.

“À l’heure actuelle, l’Amérique du Nord se trouve dans une situation de désavantage injuste”, a déclaré Mme Thomas.

En août, Honda a déclaré qu’elle pourrait ne pas construire une huitième usine d’assemblage en Amérique du Nord à moins que l’accord commercial entre les trois pays ne soit prolongé.

“Nous avons atteint notre capacité maximale, et nous étudions donc toutes les options. Mais au final, nous continuerons à investir aux États-Unis”, a déclaré Mme Thomas.