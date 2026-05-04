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Une hausse annoncée des dépenses chez Meta qui déplaît aux investisseurs mais le dossier conserve des atouts
information fournie par Investir 04/05/2026 à 13:00

logo meta (Crédit: / Pixabay / Chetraruc)

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Les résultats du premier trimestre de la maison mère de Facebook ont été sanctionnés par les investisseurs qui n'y ont pas vu les fruits des importants investissements réalisés par le groupe.

Deux salles, deux ambiances... Meta Platforms n'a pas bénéficié du même satisfecit du marché qu'Alphabet, après la publication de leurs résultats pour le premier trimestre. Ceux de la maison mère de Facebook ou Instagram étaient pourtant au-dessus des attentes : le chiffre d'affaires s'est élevé à 56,3 milliards de dollars, en hausse de 33% sur un an (29% à taux de change constants), soutenu par une croissance de 19% des impressions (l'affichage d'une publicité sur une page internet ou une page réseau social) et de 12% du prix moyen des publicités. Le bénéfice par action de 10,44 dollars est au-dessus des 6,82 dollars attendus.

Plus de dépenses, pour quoi faire ?

Mais la marge opérationnelle du groupe a fléchi de 90 points de base, revenant à 40,6% et même de 380 points de base pour les applications du groupe. En outre, les utilisateurs actifs quotidiens des réseaux sociaux du groupe ont légèrement reculé à 3,56 milliards, pénalisés par les restrictions en Iran et en Russie. Par ailleurs, quelques 3,13 dollars de bénéfice par action sont liés à un élément fiscal favorable.

Les prévisions d'un chiffre d'affaires de 58 à 61 milliards de dollars au deuxième trimestre n'étaient que conformes aux attentes et surtout, la direction a relevé ses prévisions de dépenses d'investissement pour cette année, de 115-135 milliards à 125 à 145 milliards, invoquant la hausse des prix des composants mémoire et des coûts additionnels liés aux data centers. Ce n'est clairement pas la même dynamique qu'Alphabet.

C'est un trimestre sans saveur mais le groupe a des ressources et la valorisation du titre est attractive. Achat, objectif de 700 dollars.

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META PLATFORMS
610,4620 USD NASDAQ 0,00%

Cette analyse a été élaborée par Investir et diffusée par BOURSORAMA le 04/05/2026 à 13:00:00.

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