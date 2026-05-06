Marc Guillaume à la tête du Conseil d'Etat, une consécration et une revanche

Marc Guillaume, alors préfet de la région Île-de-France, à Paris le 30 mai 2023 ( AFP / JOEL SAGET )

La nomination mercredi de Marc Guillaume à la tête du Conseil d'Etat est une consécration et une revanche pour ce haut fonctionnaire réputé très politique, à qui le poste aussi puissant que prestigieux avait échappé à deux reprises.

Un retour à la maison: à sa sortie de l'ENA en 1991, c'est déjà au sein de l'institution du Palais royal que Marc Guillaume avait fait ses classes, à l'époque maître des requêtes.

Mais ce fils d'un conseiller d'Etat s'était surtout fait remarquer dans la maison voisine, le Conseil constitutionnel, où il a occupé la très stratégique fonction de secrétaire général entre 2007 et 2015, sous la présidence de Jean-Louis Debré. Fin connaisseur de la loi fondamentale, il a d'ailleurs coécrit avec le constitutionnaliste Guy Carcassonne, décédé en 2023, "La Constitution introduite et commentée". Un ouvrage de référence qu'il actualise sans cesse: la 17e édition est sortie en librairie en 2025.

Dans ce monde feutré de la haute administration où la bienséance n'empêche nullement la violence des batailles de pouvoir, le nouveau numéro un du Conseil d'Etat devra faire face à une déclaration d'indépendance manifeste de la part de son homologue Richard Ferrand, qui a mis fin à l'usage de choisir un secrétaire général du Conseil constitutionnel issu du Conseil d'Etat.

Grand commis de l'Etat, Marc Guillaume n'en est pas moins un animal politique, conviennent partisans comme détracteurs.

Nommé secrétaire général du gouvernement en 2015 sous François Hollande, il avait conservé cette fonction lors de l'arrivée d'Emmanuel Macron à l'Elysée, en s'affichant par ailleurs comme un très proche de Benoît Ribadeau-Dumas, directeur de cabinet d'Edouard Philippe à Matignon.

Mais, lors de la crise du Covid, le chef de l'administration peut parfois se montrer tâtillon, suscitant l'agacement de certains membres du gouvernement. "Même Elisabeth Borne", réputée placide, "s'était énervée contre lui", se rappelle un poids lourd de la macronie de l'époque.

Marc Guillaume, alors préfet de la région Ile-de-France, pose avec le président Emmanuel Macron qui tient un exemplaire du livre sur la Constitution co-écrit par M. Guillaume, le 11 avril 2025 au festival du livre de Paris ( POOL / Ludovic MARIN )

Surtout, Marc Guillaume peut s'enorgueillir d'être plus puissant que nombre de ministres, peut-être même que le premier d'entre eux. Suffisant pour que le nouveau chef du gouvernement Jean Castex - autrefois camarade de promotion à Sciences Po et l'ENA - fasse de son limogeage une priorité, en juillet 2020.

- Plongeon dans la Seine -

Marc Guillaume doit affronter d'autres déconvenues dans les mois qui suivent: il est d'abord mis en cause par d'anciennes collaboratrices pour un comportement supposément sexiste lors de ses précédentes fonctions; puis il est contraint à la démission du conseil d'administration de Sciences Po dont le président, Olivier Duhamel, accusé d'agressions sexuelles incestueuses, est l'un de ses très proches.

Conséquence: la tête du Conseil d'Etat, qui lui avait pourtant été promise selon d'aucuns, lui échappe en 2021.

Né en 1964 à Neuilly-sur-Seine, dans le prolongement des beaux quartiers de l'Ouest parisien, il était également perçu comme trop jeune: "à l'époque, son mandat aurait potentiellement pu durer onze ans, alors qu'on considère qu'il y a besoin d'alternance au bout de six ou sept ans", relève un habitué des lieux.

Déjà, en 2018, Marc Guillaume, dont les amis mais aussi les contempteurs louent "les qualités techniques et le savoir juridique", avait été pressenti pour succéder à Jean-Marc Sauvé, avant que Bruno Lasserre lui fût finalement préféré.

A 61 ans, sa nomination à la tête de la plus haute juridiction administrative - également chargée, comme son nom l'indique, de conseiller l'Etat - apparaît ainsi comme une consécration autant qu'une revanche. Gardienne de l'Etat de droit, l'institution voit en outre accéder à son sommet un haut fonctionnaire réputé loyal à Emmanuel Macron.

Celui qui est également connu pour son humour pince-sans-rire autant que pour son intransigeance - "sa dureté", corrige un proche - quitte en conséquence son poste de préfet de la région Île-de-France, qu'il occupait depuis près de six ans.

A la tête de la plus grande préfecture de région de France, il a eu son heure de gloire durant les Jeux olympiques de Paris, par son implication dans les travaux titanesques entrepris pour rendre la Seine baignable. Un défi relevé et une très grande fierté pour lui. "On l'a fait!", disait-il. Il avait parié avec Anne Hidalgo, alors maire de la capitale, et Tony Estanguet, patron du comité d'organisation des JO, d'enfiler un maillot et de plonger pour mieux témoigner de la sûreté sanitaire du fleuve. Ce fut chose faite le 17 juillet 2024.